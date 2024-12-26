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الكرملين يحذر من ((الفرضيات)) بشأن تحطم الطائرة في كازاخستان

12/26/2024 7:17:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استانا،‭ ‬كازاخستان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬‮«‬فرضيات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بينما‭ ‬أشار‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬أدلة‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬انفجار‭ ‬صاروخ‭. ‬تحطّمت‭ ‬طائرة‭ ‬الخطوط‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬أكتاو‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬مركزا‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭. ‬وقتل‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬67‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬فيها‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الخطأ‭ ‬القيام‭ ‬بفرضيات‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيق‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬امبراير‭ ‬190،‭ ‬تقوم‭ ‬برحلة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غروزني‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الشيشان‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬القوقاز،‭ ‬حين‭ ‬انحرفت‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬فوق‭ ‬بحر‭ ‬قزوين‭. ‬وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الحادثة،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬العسكريين‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬ربما‭ ‬أصيبت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬بنيران‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬للمسيّرات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬

وقال‭ ‬الخبير‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬يوري‭ ‬بودولياكا‭: ‬إن‭ ‬الثقوب‭ ‬التي‭ ‬شوهدت‭ ‬في‭ ‬حطام‭ ‬الطائرة‭ ‬كانت‭ ‬مماثلة‭ ‬للأضرار‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬صاروخي‭ ‬مضاد‭ ‬للطائرات‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬قال‭ ‬جيرار‭ ‬لوغوفر‭ ‬الخبير‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬وكالة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬الطيران‭ ‬الفرنسية‭ ‬ BEA ‭: ‬إن‭ ‬حطام‭ ‬الطائرة‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أضرارا‭ ‬‮«‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشظايا‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬الأضرار‭ ‬‮«‬تذكر‮»‬‭ ‬بتلك‭ ‬اللاحقة‭ ‬بطائرة‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الماليزية‭ ‬أسقطها‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭ - ‬جو‭ ‬أطلقه‭ ‬متمردون‭ ‬مدعومون‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬مولين‭ ‬أشيمبايف‭ ‬انتقد‭ ‬‮«‬التكهنات‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تاس‮»‬‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‮»‬‭ ‬تحديد‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬سبّب‭ ‬الضرر‭ ‬للطائرة‭. ‬وذكرت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬بداية‭ ‬بأن‭ ‬الطائرة‭ ‬حلقت‭ ‬وسط‭ ‬سرب‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬بيانها‭. ‬

وأفادت‭ ‬بأن‭ ‬الطائرة‭ ‬كانت‭ ‬تقلّ‭ ‬67‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬طاقهما‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭. ‬وأكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬مقتل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬ونجاة‭ ‬29‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭. ‬وقال‭ ‬جليل‭ ‬علييف‭ ‬والد‭ ‬إحدى‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬إن‭ ‬الرحلة‭ ‬كانت‭ ‬لتكون‭ ‬آخر‭ ‬مهمة‭ ‬لابنته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬عملها‭ ‬كمحامية‭ ‬للشركة‭. ‬وسأل‭ ‬الرجل‭ ‬بصوت‭ ‬غلب‭ ‬عليه‭ ‬التأثر‭: ‬‮«‬لم‭ ‬انتهت‭ ‬حياتها‭ ‬الفتية‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬المأسوية؟‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الكازخستانية‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬أدخلوا‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬أزيرتاك‮»‬‭ ‬أن‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الناجين‭ ‬نقلوا‭ ‬جوا‭ ‬إلى‭ ‬أذربيجان‭. ‬كذلك،‭ ‬حطت‭ ‬طائرة‭ ‬تنقل‭ ‬تسعة‭ ‬مصابين‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬زوكوفسكي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬الروسية‭. ‬

عقب‭ ‬الحادث،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬إلهام‭ ‬علييف‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬يوم‭ ‬حداد‭ ‬وقطع‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬قمة‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬لقادة‭ ‬رابطة‭ ‬الدول‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وأفاد‭ ‬مكتب‭ ‬علييف‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬أمر‭ ‬بالبدء‭ ‬الفوري‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬الكارثة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬علييف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬أقدّم‭ ‬التعازي‭ ‬لأسر‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.. ‬وأتمنى‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فلايت‭ ‬رادار‮»‬‭ ‬لتتبع‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬انحرفت‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬المحدد‭ ‬وحلّقت‭ ‬فوق‭ ‬بحر‭ ‬قزوين،‭ ‬ثمّ‭ ‬قامت‭ ‬بالدوران‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬تحطّمت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭. ‬وقالت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الأذربيجانية‭: ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬نفّذت‭ ‬هبوطا‭ ‬اضطراريا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬أكتاو‭.‬

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