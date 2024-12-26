قناة السويس تخسر7 مليارات دولار خلال 2024 نتيجة الأحداث في البحر الأحمر وباب المندب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬





سجلت‭ ‬إيرادات‭ ‬القناة‭ ‬السويس‭ ‬انخفاضًا‭ ‬تجاوز‭ ‬60 % ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬خسرت‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬الأحداث‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وباب‭ ‬المندب،‭ ‬والتي‭ ‬أثرت‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬بالقناة‭ ‬واستدامة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭.‬

وكشف‭ ‬الفريق‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬المصرية،‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الجارية‭ ‬لتحديث‭ ‬المجرى‭ ‬الملاحي‭ ‬لقناة‭ ‬السويس،‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيمتها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬والتجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬انتهاء‭ ‬العمل‭ ‬بمشروع‭ ‬القطاع‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالكامل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬مساحة‭ ‬المجرى‭ ‬الملاحي‭ ‬من‭ ‬الكيلو‭ ‬132‭ ‬إلى‭ ‬الكيلو‭ ‬162،‭ ‬لإتاحة‭ ‬مرور‭ ‬السفن‭ ‬العملاقة،‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬الازدواج‭ ‬الكامل‭ ‬للمجرى‭ ‬الملاحي‭ ‬للقناة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الكيلو‭ ‬122‭ ‬إلى‭ ‬الكيلو‭ ‬132،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الشحن‭ ‬وتسريع‭ ‬حركة‭ ‬مرور‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‭.‬

واطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬لمواجهة‭ ‬آثار‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وباب‭ ‬المندب،‭ ‬وكذلك‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬نحو‭ ‬تحديث‭ ‬أسطول‭ ‬الصيد‭ ‬وفقًا‭ ‬للمواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتطورة،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬باستمرار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬مشروعات‭ ‬تطوير‭ ‬القناة‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الملاحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القناة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لحركة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬بمواصلة‭ ‬تحديث‭ ‬أسطول‭ ‬الصيد‭ ‬المصري‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬الأنظمة‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القومي‭.‬