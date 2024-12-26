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السلطات السورية الجديدة تطلق عملية في طرطوس لملاحقة مليشيات الأسد

12/26/2024 7:17:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬طرطوس،‭ ‬إحدى‭ ‬معاقل‭ ‬مؤيدي‭ ‬الرئيس‭ ‬المخلوع‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬غداة‭ ‬اشتباكات‭ ‬أوقعت‭ ‬14‭ ‬قتيلا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬أمنها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسلحين‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالنظام‭ ‬السابق‭.

وأطلقت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الجديدة‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬لضبط‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي‭ ‬وملاحقة‭ ‬فلول‭ ‬مليشيات‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الأحراش‭ ‬والتلال‮»‬‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬محافظة‭ ‬طرطوس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭. ‬

وجرى‭ ‬بموجب‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬تحييد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فلول‭ ‬مليشيات‭ ‬الأسد‭.. ‬بينما‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬مطاردة‭ ‬آخرين‮»‬‭. ‬

وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬وفي‭ ‬محافظة‭ ‬اللاذقية‭ ‬الساحلية‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬يقيمون‭ ‬حواجز‭ ‬تفتيش‭. ‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬التابعة‭ ‬لإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬جراء‭ ‬اشتباكات‭ ‬أعقبت‭ ‬محاولتها‭ ‬اعتقال‭ ‬ضابط‭ ‬عسكري‭ ‬تولى‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬خربة‭ ‬المعزة‭ ‬في‭ ‬طرطوس‭. ‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فإن‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الضابط‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬محمّد‭ ‬كنجو‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬ورئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الميدانية‭ ‬وأحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‮»‬‭. ‬

ويعد‭ ‬حسن،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬أطلقوا‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬والأحكام‭ ‬التعسفية‭ ‬بحق‭ ‬آلاف‭ ‬السجناء‮»‬‭. ‬

وأصبح‭ ‬سجن‭ ‬صيدنايا‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬إعدامات‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬القضاء‭ ‬وعمليات‭ ‬تعذيب‭ ‬وحالات‭ ‬اختفاء‭ ‬قسري،‭ ‬رمزا‭ ‬للفظاعات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬ضد‭ ‬معارضيه‭. ‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أمس‭ ‬سقوط‭ ‬ستة‭ ‬قتلى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الأمنية،‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬المقاتلين‭ ‬الموالين‭ ‬للنظام‭ ‬السابق‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬خربة‭ ‬معزة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقاتلين‭ ‬آخرين،‭ ‬أحدهما‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حمص‭ (‬وسط‭). ‬

والأربعاء،‭ ‬اندلعت‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬العلوية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬القرداحة‭ ‬التي‭ ‬تتحدر‭ ‬منها‭ ‬عائلة‭ ‬الأسد،‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬تسجيل‭ ‬مصوّر‭ ‬يظهر‭ ‬اعتداء‭ ‬مفترضا‭ ‬على‭ ‬مقام‭ ‬للطائفة‭ ‬في‭ ‬حلب‭. ‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬بأن‭ ‬متظاهرا‭ ‬قتل‭ ‬وأصيب‭ ‬خمسة‭ ‬بجروح‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬أطلقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.. ‬النار‭ ‬لتفريق‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ (‬وسط‭). ‬

وشاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬انتشارا‭ ‬أمنيا‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬اللاذقية‭ ‬الساحلية‭ ‬وفي‭ ‬محيط‭ ‬حي‭ ‬المزة‭ ‬86‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬دمشق،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬تظاهرات‭ ‬ليلا‭. ‬

لكن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السورية‭ ‬شدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الفيديو‭ ‬حول‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المقام‭ ‬‮«‬قديم‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬تحرير‮»‬‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفعل‭ ‬‮«‬أقدمت‭ ‬عليه‭ ‬مجموعات‭ ‬مجهولة‮»‬‭. ‬وحذّرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬نشر‮»‬‭ ‬المقطع‭ ‬هدفها‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬الفتنة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحساسة‮»‬‭. ‬

وأمس،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬السورية‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حرصا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وصون‭ ‬النسيج‭ ‬السوري‭ ‬بجميع‭ ‬مكوناته،‭ ‬يُمنع‭ ‬منعا‭ ‬باتا‭ ‬تداول‭ ‬أي‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭ ‬أو‭ ‬نشره،‭ ‬أو‭ ‬محتوى‭ ‬خبري‭ ‬ذي‭ ‬طابع‭ ‬طائفي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬الفرقة‭ ‬والتمييز‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬

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