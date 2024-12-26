وجـــه ((الشبه))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬26‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬إيدي‭ ‬هاو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إنه‭ ‬يرى‭ ‬تشابها‭ ‬بين‭ ‬الأسطورة‭ ‬الإيطالي‭ ‬أندريا‭ ‬بيرلو‭ ‬وبين‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬الإطفاء‮»‬‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أخيرا‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬تونالي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬انتعش‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬دمجه‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬عشرة‭ ‬شهور‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬المراهنة‭.‬

وكان‭ ‬تونالي،‭ ‬قد‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬مقابل‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬69‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2023‭.‬

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‬وبدأ‭ ‬اللاعب‭ ‬الإيطالي‭ ‬الدولي‭ ‬إظهار‭ ‬موهبته‭ ‬التي‭ ‬شجعت‭ ‬نيوكاسل‭ ‬على‭ ‬التعاقد‭ ‬معه،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬المقارنات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬مواطنه‭ ‬بيرلو،‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬مع‭ ‬ناديي‭ ‬ميلانو،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬ومنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬اللامعة‭.‬

وقال‭ ‬هاو‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬ساندرو‭ ‬يلعب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أوجه‭ ‬شبه‭ ‬واضحة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬بيرلو،‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬ – ‭ ‬والأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالشعر‭. ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬لديه‭ ‬تلك‭ ‬الصفات‭ ‬المشابهة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البنية‭ ‬والأسلوب،‭ ‬لكنني‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬ساندرو‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭. ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬يمكنه‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬تلك‭ ‬الأشياء‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬ويبدو‭ ‬رائعا،‭ ‬وأيضا‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية،‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الجري‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬رأينا‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬دفاعي‭ ‬أكثر‭ ‬المنظور‭ ‬الهجومي،‭ ‬حيث‭ ‬يركض‭ ‬للتصدي‭ ‬للهجمات،‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬دفاعي،‭ ‬ويسترد‭ ‬الكرات،‭ ‬ويعترضها،‭ ‬ويستخدم‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭ ‬لملاحقة‭ ‬اللاعبين‭. ‬اعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ممتازا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ساعد‭ ‬الفريق‭ ‬كثيرا‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬هناك‭ ‬مقارنات‭ ‬واضحة،‭ ‬تشمل‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬والتمريرات،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬لكنني‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يميزه‮»‬‭.‬