شراكة بين ماراثون دبي 2025 و((جينيس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لماراثون‭ ‬دبي‭ ‬2025،‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬تتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬لتحطيمها‭.‬

ويقام‭ ‬مارثون‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الـ23‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬2025‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬متميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتتبلور‭ ‬فرص‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬الماراثون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السرعة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬مثل‭ ‬الجري‭ ‬بزي‭ ‬معين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مجموعات،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأرقام‭ ‬المطروحة‭ ‬أسرع‭ ‬ماراثون‭ ‬أثناء‭ ‬تنطيط‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬السلة،‭ ‬وأسرع‭ ‬نصف‭ ‬ماراثون‭ ‬معصوب‭ ‬العينين،‭ ‬وأسرع‭ ‬ماراثون‭ ‬بزي‭ ‬رسمي‭ ‬مدرسي‭ ‬أو‭ ‬طبي،‭ ‬وأسرع‭ ‬ماراثون‭ ‬يُجرى‭ ‬بواسطة‭ ‬أب‭ ‬وابنه‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬وابنتها،‭ ‬وأسرع‭ ‬ماراثون‭ ‬على‭ ‬الزلاجات،‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكد‭ ‬شادي‭ ‬جاد،‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جينيس،‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬مجتمع‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تأتي‭ ‬لتشجيع‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭ ‬ونشر‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬جينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التقديم‭ ‬لجميع‭ ‬طلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬سيتاح‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬مع‭ ‬تسهيل‭ ‬اعتماد‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭.‬











