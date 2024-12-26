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سبورتينج لشبونة يقيل مدربه بيريرا

12/26/2024 7:17:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لشبونة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬سبورتينج‭ ‬لشبونة‭ ‬البرتغالي،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬إقالة‭ ‬مدربه‭ ‬جواو‭ ‬بيريرا‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬خلافة‭ ‬روبن‭ ‬اموريم‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭.‬

وقرر‭ ‬سبورتينج‭ ‬لشبونة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخدمات‭ ‬روي‭ ‬بورجس‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬خلفا‭ ‬لبيريرا‭.‬

وكان‭ ‬سبورتينج‭ ‬قرر‭ ‬تعيين‭ ‬بيريرا‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬عقب‭ ‬رحيل‭ ‬أموريم‭ ‬لتدريب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬لكن‭ ‬تراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬بيريرا‭.‬

وخسر‭ ‬بنفيكا‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي‭ ‬الممتاز‭ ‬مؤخرا‭ ‬لصالح‭ ‬بنفيكا‭ ‬عقب‭ ‬تعادله‭ ‬سلبيا‭ ‬مع‭ ‬جيل‭ ‬فيسنتي‭.‬

وخسر‭ ‬بيريرا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لسبورتينج‭.‬

وسيحاول‭ ‬بورجس‭ ‬الآن‭ ‬إعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬لفريق‭ ‬سبورتينج‭ ‬لشبونة،‭ ‬بعد‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬مع‭ ‬فيتوريا‭ ‬جيماريش‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬لاحتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بمرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي‭.‬

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