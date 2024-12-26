سبورتينج لشبونة يقيل مدربه بيريرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لشبونة - (د ب أ): أعلن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، اليوم الخميس، إقالة مدربه جواو بيريرا بعد نحو شهر من خلافة روبن اموريم في منصب المدير الفني.
وقرر سبورتينج لشبونة الاستعانة بخدمات روي بورجس في منصب المدير الفني خلفا لبيريرا.
وكان سبورتينج قرر تعيين بيريرا في منصب المدير الفني عقب رحيل أموريم لتدريب مانشستر يونايتد، لكن تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير تحت قيادة بيريرا.
وخسر بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي الممتاز مؤخرا لصالح بنفيكا عقب تعادله سلبيا مع جيل فيسنتي.
وخسر بيريرا في أول أربع مباريات له في الدوري البرتغالي ودوري أبطال أوروبا على رأس الجهاز الفني لسبورتينج.
وسيحاول بورجس الآن إعادة الاستقرار لفريق سبورتينج لشبونة، بعد حقق نتائج رائعة مع فيتوريا جيماريش صاحب المركز السادس، بعد أن قاد الفريق لاحتلال المركز الثاني بمرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي.
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