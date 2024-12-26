هدف بالاسيوس ضمن ترشيحات الأفضل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالامبور‭ ‬ – ‭ ( ‬وام‭): ‬اختار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬هدف‭ ‬ماتيوس‭ ‬بالاسيوس‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬السد‭ ‬القطري،‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬ضمن‭ ‬خمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مرشحة‭ ‬لجائزة‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬الغرب‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬ماتيوس‭ ‬بالاسيوس‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬ليتعادل‭ ‬العين‭ ‬أمام‭ ‬السد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬بهدف‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬للمباراة،‭ ‬أدرك‭ ‬العين‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ماتياس‭ ‬بالاسيوس،‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬الحارس‭ ‬لتسديدته‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُصوب‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كرة‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالأرض‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستقر‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬المنافس‭.‬

وشملت‭ ‬بقية‭ ‬الأهداف‭ ‬المرشحة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬القطري‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬العين‭ ‬أيضا‭ ‬بالمباراة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وهدف‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬لاعب‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬وهدف‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬لاعب‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الريان‭ ‬القطري،‭ ‬وهدف‭ ‬فرانك‭ ‬كيسيه‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الإيراني‭.‬























