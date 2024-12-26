هدف بالاسيوس ضمن ترشيحات الأفضل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالامبور – ( وام): اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف ماتيوس بالاسيوس لاعب نادي العين في مرمى فريق السد القطري، بدوري أبطال آسيا للنخبة، ضمن خمسة أهداف مرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الأولى للبطولة «منطقة الغرب».
وسجل ماتيوس بالاسيوس هدفا في الدقيقة 80 ليتعادل العين أمام السد، بعد أن كان متأخرا بهدف منذ الدقيقة 45.
وقال الاتحاد الآسيوي، على موقعه الإلكتروني، إنه مع بقاء 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أدرك العين التعادل عن طريق ماتياس بالاسيوس، الذي تصدى الحارس لتسديدته الأولى، قبل أن يُصوب لاعب خط الوسط الأرجنتيني كرة بعيدة المدى اصطدمت بالأرض قبل أن تستقر في شباك المنافس.
وشملت بقية الأهداف المرشحة كلا من هدف القطري أكرم عفيف في مرمى العين أيضا بالمباراة ذاتها، وهدف محمد داود لاعب الشرطة العراقي في مرمى النصر السعودي، وهدف جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي في مرمى الريان القطري، وهدف فرانك كيسيه لاعب الأهلي السعودي في مرمى بيرسيبوليس الإيراني.
MENAFN26122024000055011008ID1109033608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.