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المنتخب السعودي يواصل تدريباته

12/26/2024 7:17:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭/‬الكويت‭ ‬ ‭ (‬د
ب‭ ‬أ‭): ‬استأنف‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬تدريباته‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الفرنسي‭ ‬هيرفي‭ ‬رينار،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ26‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

ووفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬يشمل‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬للأخضر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬لتجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬ممكنة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالجاهزية‭ ‬البدنية‭.‬

وفاز‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬اليمني‭ ‬3‭/‬2،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬8‭ ‬بتوقيع‭ ‬هارون‭ ‬الزبيدي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬صبارة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭.‬

وحوّل‭ ‬‮«‬الأخضر‮»‬‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بثلاثية،‭ ‬سجلها‭ ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬ومصعب‭ ‬الجوير‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحمدان‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬31‭ ‬و57‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬أصبح‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬ووصيفه،‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق‭.‬


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