المنتخب السعودي يواصل تدريباته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض/الكويت – (د
ب أ): استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الخميس تدريباته تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي غدا السبت على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في النسخة الـ26 ببطولة كأس الخليج العربي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» أمس الخميس يشمل البرنامج الإعدادي للأخضر سلسلة من الأنشطة الفنية والتكتيكية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على تعزيز التفاهم بين اللاعبين والارتقاء بالجاهزية البدنية.
وفاز المنتخب السعودي على منافسه اليمني 3/2، في مباراة على استاد جابر المبارك الحمد الصباح يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.
وكان المنتخب اليمني قد افتتح تسجيل الأهداف في الدقيقة 8 بتوقيع هارون الزبيدي، قبل أن يضيف عبدالمجيد صبارة الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وحوّل «الأخضر» تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، سجلها محمد كنو ومصعب الجوير وعبدالله الحمدان في الدقائق 31 و57 والأخيرة من اللقاء.
وبهذا الفوز أصبح المنتخب السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر ووصيفه، البحرين والعراق.
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