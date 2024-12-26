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الكويت وعمان لكسب نقطة التأهل إلى نصف النهائي

12/26/2024 7:17:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تبحث‭ ‬الكويت‭ ‬مستضيفة‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وعمان‭ ‬الوصيفة‭ ‬عن‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬قطر‭ ‬والإمارات‭ ‬تواليا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

ويتقاسم‭ ‬المنتخبان‭ ‬الكويتي‭ ‬والعماني‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬بالرصيد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ (‬4‭) ‬والأهداف‭ (‬سجل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬ودخل‭ ‬مرماه‭ ‬هدفان‭)‬،‭ ‬ويحتاجان‭ ‬إلى‭ ‬التعادل‭ ‬فقط‭ ‬للحاق‭ ‬بالبحرين‭ (‬المجموعة‭ ‬الثانية‭) ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتقاسم‭ ‬المنتخبان‭ ‬القطري‭ ‬والإماراتي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬ويحتاجان‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬لحجز‭ ‬بطاقتيهما‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬لقطر‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬غارسيا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬موجعة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تخرجنا‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬التأهل،‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬واثقا‭ ‬باللاعبين‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬أحملهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬عُمان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بدأنا‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬وتقدمنا‭ ‬بالنتيجة،‭ ‬لكننا‭ ‬أظهرنا‭ ‬تسرعا‭ ‬كبيرا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بالسيطرة‭ ‬والتعديل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التقدم،‭ ‬عانينا‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬طالع‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وكنا‭ ‬نستحق‭ ‬الخروج‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قياسا‭ ‬بالفرص‭ ‬المهدرة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬الكويت،‭ ‬المنتخب‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬باللقب‭ (‬10‭ ‬مرات‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬الإسباني‭-‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انتونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬‮«‬بتنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مريح‭ ‬عقب‭ ‬الفوز،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نتأهل‭ ‬بعد،‭ ‬فهناك‭ ‬خطوة‭ ‬أخيرة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نخطوها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬نمضي‭ ‬خلف‭ ‬هدفنا‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬فخور‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬الذي‭ ‬عكس‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬وظهورهم‭ ‬ككتلة‭ ‬واحدة‭ ‬تتحلى‭ ‬بروح‭ ‬عالية‭ ‬وجب‭ ‬استثمارها‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وعمان‭ ‬أيضا‭ ‬

وتبحث‭ ‬عمان‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للتأهل‭ ‬رسمياً‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬عندما‭ ‬تقابل‭ ‬الإمارات،‭ ‬الطامحة‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬وحده‭ ‬لتجنب‭ ‬وداع‭ ‬مبكر‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬نسختي‭ ‬2019‭ ‬و2023‭.‬

والتقى‭ ‬المنتخبان‭ ‬لآخر‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أيضاً،‭ ‬وفازت‭ ‬عمان‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬الشوطان‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬0‭-‬0‭) ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وقدمت‭ ‬عمان‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وصلت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬الماضية‭ ‬وخسرت‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭ ‬2‭-‬3،‭ ‬صورة‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬مستواها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬و4‭ ‬هزائم،‭ ‬بعدما‭ ‬تعادلت‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬المضيفة‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وفازت‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وسجل‭ ‬أهدافها‭ ‬الثلاثة‭ ‬عصام‭ ‬الصبحي‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭.‬

وقال‭ ‬مدربها‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬عن‭ ‬سر‭ ‬تألق‭ ‬الصبحي‭ ‬‮«‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬جعله‭ ‬يحس‭ ‬بقيمته‭ ‬كلاعب،‭ ‬وأعدنا‭ ‬له‭ ‬الثقة‭ ‬بنفسه،‭ ‬هو‭ ‬يملك‭ ‬إمكانات‭ ‬جيدة‭ ‬ومجتهد‭ ‬ولاعب‭ ‬سريع‭ ‬ومتحرك‭ ‬وأنا‭ ‬وثقت‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬رشحتها‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬وتعادلت‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬1‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تسقط‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬خطأين‭ ‬فادحين‭ ‬من‭ ‬مدافعها‭ ‬خليفة‭ ‬الحمادي‭.‬

وقال‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬‮«‬أخطأنا‭ ‬ودفعنا‭ ‬الثمن،‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬وأنت‭ ‬ترتكب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الإعداد‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬كان‭ ‬صعباً‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬فترة‭ ‬التحضير،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬علينا‭ ‬كجهاز‭ ‬فني‭ ‬اعتماد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬نريد‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬عمان‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬الوضع‭ ‬صعباً‭ ‬الآن‭ ‬للتأهل،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬مستحيلاً،‭ ‬ونحن‭ ‬من‭ ‬وضعنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬وعلينا‭ ‬إيجاد‭ ‬الحل‮»‬‭.‬

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬لتتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬أخرى‭.‬

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