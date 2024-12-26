اتحاد التايكواندو يعين الماستر وسيم أحمد مدربا للمنتخب الوطني للبومسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عين الاتحاد البحريني للتايكواندو، الماستر وسيم أحمد ليكون مدربا للمنتخب الوطني للبومسي خلال الفترة القادمة.
ويأتي تعيين الماستر وسيم أحمد مدربا لمنتخب البومسي، تماشيا مع حرص المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، باختيار الكفاءات الوطنية للإشراف على تدريب المنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات الخارجية وتطوير منظومة رياضة البومسي في المملكة.
ويعد الماستر وسيم أحمد من المدربين المعروفين في القارة الآسيوية، حيث يمتلك الحزام الأسود (5 دان) كوكيوان، وسبق له الإشراف على تدريب الفرق الوطنية إضافة إلى كونه حكما دوليا في البومسي.
وقد أشرف على منتخب البومسي في بطولة العالم للمدارس التي أقيمت في المملكة الفترة الماضية، وحقق ميدالية ذهبية للفردي وميدالية برونزية للفرق، ويعتبر من المدربين الوطنيين الأكفاء على المستوى المحلي في رياضة البومسي لما يمتلكه من خبرات كبيرة، من خلال مشاركته في العديد من الدورات الخاصة في كوريا الجنوبية ودول أخرى.
وبدأ الماستر وسيم أحمد مهام عمله مدربا للمنتخب الوطني للبومسي، حيث سيعمل على تشكيل منتخب وطني قادر على حصد المزيد من الإنجازات للمنتخب في الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو عبدالله عيسى الدوي حرص الاتحاد على تنفيذ الخطط والبرامج الرامية لتطوير مستوى رياضة التايكواندو البحرينية، بما يتوافق مع السياسات التي رسمها المجلس البحريني للألعاب القتالية، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرياضات القتالية ومنتسبيها، على الشكل الذي يحقق النجاحات التي تضاف إلى سجل الرياضة البحرينية، معربا عن ثقته بالماستر وسيم أحمد في قيادة دفة المنتخب الوطني للبومسي، وتشكيل منتخب قادر على تحقيق المزيد من النتائج المتميزة لهذه الرياضة، بما يعزز من وصلت إليه مملكة البحرين من تطور وتقدم على مستوى الألعاب القتالية.
MENAFN26122024000055011008ID1109033605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.