اتحاد التايكواندو يعين الماستر وسيم أحمد مدربا للمنتخب الوطني للبومسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو،‭ ‬الماستر‭ ‬وسيم‭ ‬أحمد‭ ‬ليكون‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبومسي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

ويأتي‭ ‬تعيين‭ ‬الماستر‭ ‬وسيم‭ ‬أحمد‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬البومسي،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬باختيار‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخارجية‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬رياضة‭ ‬البومسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويعد‭ ‬الماستر‭ ‬وسيم‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المعروفين‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬الحزام‭ ‬الأسود‭ (‬5‭ ‬دان‭) ‬كوكيوان،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفرق‭ ‬الوطنية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬حكما‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬البومسي‭.‬

وقد‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬البومسي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمدارس‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وحقق‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬للفردي‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬للفرق،‭ ‬ويعتبر‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬الأكفاء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬البومسي‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭.‬

وبدأ‭ ‬الماستر‭ ‬وسيم‭ ‬أحمد‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبومسي،‭ ‬حيث‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬منتخب‭ ‬وطني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬البحرينية،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بالماستر‭ ‬وسيم‭ ‬أحمد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬دفة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبومسي،‭ ‬وتشكيل‭ ‬منتخب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭.‬