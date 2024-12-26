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بريف تتعاون مع TIG HOLDING

12/26/2024 7:17:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬وتعاون‭ ‬مع‭ ‬ TIG ‭ ‬ HOLDIN ،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التسويق‭ ‬العالمي‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬عبر‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التسويق‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أيقونة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬ TIG ‭ ‬ HOLDING ‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتحويل‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬ TIG ‭ ‬ HOLDING ،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬ابتكارات‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالنظام‭ ‬الرياضي‭ ‬بالكامل‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للمقاتلين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وكجزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬ستدعم‭ ‬ TIG ‭ ‬ Holding ‭ ‬وتمول‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬تعريف‭ ‬المشهد‭ ‬العالمي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التسويق‭ ‬التجاري‭ ‬لرفع‭ ‬المعايير‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬ TIG ‭ ‬ HOLDING ‭ ‬أحمد‭ ‬النصر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬يؤكد‭ ‬رؤيتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬الرياضية‭ ‬الديناميكية‭ ‬والمبتكرة‭. ‬وسنعمل‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬يمكنها‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬كيفية‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬وتسويقها‭ ‬واختبارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وتعمل‭ ‬شركة‭ ‬ TIG ‭ ‬ Holding ‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصناعي‭ ‬والعقاري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وتعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬المجموعة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعات‭ ‬متعددة‭ ‬وتحمل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬عبر‭ ‬محفظة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭.‬

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