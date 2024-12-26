بريف تتعاون مع TIG HOLDING

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقعت منظمة بريف البحرينية مذكرة تفاهم وتعاون مع TIG HOLDIN ، وذلك من أجل مواصلة جهودها في رفع مستوى التسويق العالمي لرياضة فنون القتال المختلطة.
وتعتبر هذه الخطوة التي اتخذتها منظمة بريف البحرينية واحدة من الخطط الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها في الاستمرار في دعم رياضة فنون القتال المختلطة، عبر رفع مستوى التسويق لهذه الرياضة لاسيما في بطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية، التي أصبحت أيقونة في عالم رياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين.
وبهذه المناسبة، قال رئيس منظمة بريف محمد شاهد: «تمثل مذكرة التعاون والشراكة مع TIG HOLDING التزامنا المستمر بتحويل فنون القتال المختلطة من نشاط تجاري إلى منصة رياضية عالمية، حيث نسعى إلى توحيد الجهود مع TIG HOLDING ، بهدف تقديم ابتكارات رائدة من شأنها الارتقاء بالنظام الرياضي بالكامل وتوفير فرص غير مسبوقة للمقاتلين في جميع أنحاء العالم».
وكجزء من هذا التعاون، ستدعم TIG Holding وتمول مجموعة واسعة من المشاريع المبتكرة تحت راية BRAVE CF ، والتي من شأنها أن تعيد تعريف المشهد العالمي لفنون القتال المختلطة، وتعزز من فرص التسويق التجاري لرفع المعايير الرياضية العالمية في هذه الرياضة.
ومن جهته، قال رئيس TIG HOLDING أحمد النصر: «إن تعاوننا مع منظمة بريف البحرينية يؤكد رؤيتنا الاستراتيجية للاستثمار في المنصات الرياضية الديناميكية والمبتكرة. وسنعمل معًا على استكشاف فرص تجارية جديدة يمكنها إعادة تعريف كيفية تطوير الرياضة العالمية وتسويقها واختبارها من قبل محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة في جميع أنحاء العالم». وتعمل شركة TIG Holding في قطاعي الاستثمار الصناعي والعقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة. وتعد واحدة من شركات المجموعة الرائدة في صناعات متعددة وتحمل ما يقرب من خمسة عقود من الخبرة عبر محفظة واسعة من المشاريع.
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