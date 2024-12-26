في السباق العاشر لموسم سباقات الخيلكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا)) تشعل منافسات آخر سباقات 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سيكون عشاق سباقات الخيل على موعد مع أمسية استثنائية مميزة في آخر سباقات العام 2024 من خلال السباق العاشر ضمن موسم سباقات الخيل 2024/2025، والذي سيقام برعاية شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» يوم الجمعة 27 ديسمبر على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة.
ويتطلع المشاركون من الملاك والمضمرين والفرسان إلى أن تكون مشاركتهم في السباق العاشر موفقة ومسكًا لختام سباقات هذا العام، وتحقيق أحد الانتصارات بكؤوس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، التي ستقام عليها جميع الأشواط الثمانية. وأبرزها الشوطان الخامس والسادس اللذان سيشهدان مشاركة نخبة من الجياد، فيما ستشهد بقية الأشواط منافسات مفتوحة ومتكافئة نظرًا لتقارب مستويات أغلب الجياد.
أشواط السباق: الشوط الأول: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الواهو، والمخصص لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو»، مسافة 1400 متر. المنافسة ثلاثية بين الجياد: «عبيان 1867»، «مصنان M 908»، و«كحيلان العاديات 1894»، التي ظهرت بصورة جيدة وتألق مستواها في الأشواط السابقة.
الشوط الثاني: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للفرسان المتمرنين لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1400 متر. المنافسة مفتوحة نظرًا لتقارب مستويات الجياد، كما يشارك في هذا الشوط الفرسان المتمرنون البحرينيون، ومنهم الفارسة البحرينية الصاعدة ضي السعدون التي تشارك للمرة الأولى بعد خضوعها لدورات تدريبية في أكاديمية فرسان البحرين بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
الشوط الثالث: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» EternAl ، لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد»، مسافة 1400 متر. الترشيحات تشير إلى أفضلية الجياد: «المختار ستار»، «بسنتو»، و«وانتروينا».
الشوط الرابع: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للإنتاج المحلي، مسافة 1800 متر. المنافسة متكافئة نظرًا لتقارب مستويات ونتائج الجياد التي حققت مراكز متقدمة خلال الموسم.
. الشوط الخامس: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد»، مسافة 2400 متر. الشوط ينتظر أن يشهد منافسة مثيرة وتكتيكية نظرًا لطول المسافة وقوة الجياد المشاركة، مثل: «نايت أوف هونور»، «بانغ فور غولد»، و«طوارق».
الشوط السادس: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ألمنيوم للعالم، للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد»، مسافة 1000 متر. من أبرز المشاركين الحصان «أفا غو جو»، الذي تألق هذا الموسم.
الشوط السابع: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للسرعة، لجياد سباق التوازن «مستورد»، مسافة 1200 متر مستقيم. هذا الشوط سيشهد أكبر مشاركة بـ 18 جوادًا، ويتميز بالسرعة والإثارة.
الشوط الثامن والأخير: كأس شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» للمبتدئات «إنتاج محلي»، مسافة 1200 متر. الشوط غامض ومفتوح للمنافسة، إذ تشارك فيه جميع الجياد للمرة الأولى، مما يتيح فرصة لتحقيق الفوز الأول.
أمسية مميزة للجمهور
سيكون الدخول مفتوحًا للجمهور لحضور السباق العاشر والاستمتاع بأمسية مميزة مليئة بالحماس والمنافسات القوية. يمكن للجمهور حجز تذاكر السباق عبر الموقع الإلكتروني: Bahrainturfclub . com
MENAFN26122024000055011008ID1109033601