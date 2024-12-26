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في السباق العاشر لموسم سباقات الخيلكؤوس شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا)) تشعل منافسات آخر سباقات 2024

12/26/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيكون‭ ‬عشاق‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬أمسية‭ ‬استثنائية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سباقات‭ ‬العام‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭.‬

ويتطلع‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬الملاك‭ ‬والمضمرين‭ ‬والفرسان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬موفقة‭ ‬ومسكًا‭ ‬لختام‭ ‬سباقات‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أحد‭ ‬الانتصارات‭ ‬بكؤوس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬عليها‭ ‬جميع‭ ‬الأشواط‭ ‬الثمانية‭. ‬وأبرزها‭ ‬الشوطان‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬اللذان‭ ‬سيشهدان‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الجياد،‭ ‬فيما‭ ‬ستشهد‭ ‬بقية‭ ‬الأشواط‭ ‬منافسات‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومتكافئة‭ ‬نظرًا‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭.‬

أشواط‭ ‬السباق‭: ‬الشوط‭ ‬الأول‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬الواهو،‭ ‬والمخصص‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬المنافسة‭ ‬ثلاثية‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬عبيان‭ ‬1867‮»‬،‭ ‬‮«‬مصنان‭ ‬ M 908‮»‬،‭ ‬و«كحيلان‭ ‬العاديات‭ ‬1894‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتألق‭ ‬مستواها‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬السابقة‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفرسان‭ ‬المتمرنين‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬المنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬نظرًا‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬الفرسان‭ ‬المتمرنون‭ ‬البحرينيون،‭ ‬ومنهم‭ ‬الفارسة‭ ‬البحرينية‭ ‬الصاعدة‭ ‬ضي‭ ‬السعدون‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬خضوعها‭ ‬لدورات‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬أكاديمية‭ ‬فرسان‭ ‬البحرين‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ EternAl ،‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭. ‬الترشيحات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أفضلية‭ ‬الجياد‭: ‬‮«‬المختار‭ ‬ستار‮»‬،‭ ‬‮«‬بسنتو‮»‬،‭ ‬و«وانتروينا‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭. ‬المنافسة‭ ‬متكافئة‭ ‬نظرًا‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭.‬

. ‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر‭. ‬الشوط‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬وتكتيكية‭ ‬نظرًا‭ ‬لطول‭ ‬المسافة‭ ‬وقوة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة،‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬نايت‭ ‬أوف‭ ‬هونور‮»‬،‭ ‬‮«‬بانغ‭ ‬فور‭ ‬غولد‮»‬،‭ ‬و«طوارق‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السادس‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ألمنيوم‭ ‬للعالم،‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭. ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أفا‭ ‬غو‭ ‬جو‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للسرعة،‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭. ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬سيشهد‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬جوادًا،‭ ‬ويتميز‭ ‬بالسرعة‭ ‬والإثارة‭.‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭: ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬للمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬،‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭. ‬الشوط‭ ‬غامض‭ ‬ومفتوح‭ ‬للمنافسة،‭ ‬إذ‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬الجياد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭.‬

أمسية‭ ‬مميزة‭ ‬للجمهور

سيكون‭ ‬الدخول‭ ‬مفتوحًا‭ ‬للجمهور‭ ‬لحضور‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بأمسية‭ ‬مميزة‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس‭ ‬والمنافسات‭ ‬القوية‭. ‬يمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬حجز‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ Bahrainturfclub ‭.‬ com

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