بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةاللجنة الأولمبية توقع اتفاقية استضافة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬2025‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الدكتور‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الكواري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬التوقيع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والدكتور‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬المسلم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬باستضافة‭ ‬المملكة

لآسياد

الشباب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬2025‭ ‬هي‭ ‬امتداد‭ ‬للنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬تاريخها،‭ ‬ونظرا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬عالمية‭ ‬وقدرات‭ ‬متميزة‭ ‬وكوادر‭ ‬بشرية‭ ‬احترافية‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬جيدة‭ ‬وشعب‭ ‬مضياف‭.‬

ووجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬للإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للحدث‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬وجاهزية‭ ‬المنشآت‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬تسبق‭ ‬اقامة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬للشباب‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬2026‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬توجه‭ ‬الدكتور‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الكواري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والقارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وأضاف‭ ‬‮»‬إننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬مثمر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬آسيوية‭ ‬متميزة،‭ ‬تظل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشباب‭.‬‮«‬

وتابع‭ ‬‮»‬نحن‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬ستكون‭ ‬حدثًا‭ ‬رياضيًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬سيجمع‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قارتنا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬أتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬تحضيراتهم‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حدثًا‭ ‬ناجحًا‭ ‬وفريدًا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭.‬‮«‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المسلم‭ ‬‮«‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أعبّر‭ ‬عن‭ ‬سعادتي‭ ‬البالغة‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الثالثة‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬يُعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬القارة‮...»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬للشباب‭ ‬ستكون‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية،‭ ‬تتيح‭ ‬للرياضيين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬آسيا‭ ‬فرصة‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬متميزة‭.‬