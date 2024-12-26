بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةاللجنة الأولمبية توقع اتفاقية استضافة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية توقيع الاتفاقية بين اللجنة الأولمبية البحرينية مع المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي ستقام خلال الربع الأخير من 2025.
ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة الأولمبية السيد فارس مصطفى الكوهجي ومن جانب المجلس الأولمبي الآسيوي الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.
وحضر حفل التوقيع سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور حسين علي المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة باستضافة المملكة
لآسياد
الشباب، مؤكدا سموه أن الثقة التي حصلت عليها البحرين لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025 هي امتداد للنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية على امتداد تاريخها، ونظرا الى ما تحظى به من سمعة عالمية وقدرات متميزة وكوادر بشرية احترافية وبنية تحتية جيدة وشعب مضياف.
ووجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية للإعداد والتحضير للحدث الآسيوي الذي ينظم لأول مرة في المملكة من خلال تجهيز كافة الأمور وتشكيل اللجان وجاهزية المنشآت بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مؤكدا سموه أهمية استضافة المملكة للألعاب الآسيوية للشباب والتي تعد واحدة من أهم الدورات الرياضية والتي تسبق اقامة دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في السنغال 2026.
ومن جهته توجه الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا بالشكر الجزيل إلى مملكة البحرين على دعمهم المستمر للرياضة في المملكة والقارة الآسيوية بشكل عام.
وأضاف »إننا نتطلع إلى تعاون مثمر في المستقبل لتحقيق دورة ألعاب آسيوية متميزة، تظل علامة فارقة في تاريخ الرياضة الآسيوية على مستوى الشباب.«
وتابع »نحن على يقين أن هذه الدورة ستكون حدثًا رياضيًا تاريخيًا سيجمع بين الشباب الرياضيين من جميع أنحاء قارتنا، ما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشباب الآسيوي، وتوفير فرص جديدة للتنمية الرياضية في المنطقة، أتمنى للجميع التوفيق في تحضيراتهم لهذه الدورة وأن تكون دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025 في البحرين حدثًا ناجحًا وفريدًا من نوعه.«
ومن جهته قال الدكتور حسين المسلم «يسرني أن أعبّر عن سعادتي البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية بين المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية البحرينية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في مملكة البحرين في عام 2025. هذا الحدث الرياضي الكبير يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرياضة الآسيوية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في القارة...».
وأضاف أن البحرين قد أثبتت مرارًا وتكرارًا قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، ونحن واثقون أن استضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب ستكون تجربة استثنائية، تتيح للرياضيين الشباب من مختلف أنحاء آسيا فرصة التنافس في بيئة رياضية متميزة.
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