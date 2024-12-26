منتخبنا يعاود تحضيراته استعدادا للقاء اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عاود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته الخاصة تحضيرا لمواجهة الجولة الثالثة التي ستقام يوم غد السبت أمام نظيره المنتخب اليمني، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي المقامة في الكويت والتي تستمر إلى 3 يناير 2025.
وخاضت المجموعة التي شاركت في التشكيلة الأساسية خلال مواجهة المنتخب العراقي تدريبات استشفائية بعد مجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون، في حين تدربت بقية المجموعة بصورة اعتيادية تحت قيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش.
ويستعد منتخبنا لخوض لقاء الجولة الثالثة أمام اليمن وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على حساب المنتخبين السعودي والعراقي، في حين يدخل المنتخب اليمني من دون رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولتين السابقتين.
MENAFN26122024000055011008ID1109033597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.