منتخبنا يعاود تحضيراته استعدادا للقاء اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عاود‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬استعداداته‭ ‬الخاصة‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وخاضت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬تدريبات‭ ‬استشفائية‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬البدني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬اللاعبون،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تدربت‭ ‬بقية‭ ‬المجموعة‭ ‬بصورة‭ ‬اعتيادية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭. ‬

ويستعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬لخوض‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والعراقي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭.‬