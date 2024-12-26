Friday, 27 December 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يعاود تحضيراته استعدادا للقاء اليمن

12/26/2024 7:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عاود‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬استعداداته‭ ‬الخاصة‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

وخاضت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬تدريبات‭ ‬استشفائية‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬البدني‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬اللاعبون،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تدربت‭ ‬بقية‭ ‬المجموعة‭ ‬بصورة‭ ‬اعتيادية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭. ‬

ويستعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬لخوض‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والعراقي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬اليمني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين‭.‬

MENAFN26122024000055011008ID1109033597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث