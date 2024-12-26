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قرابة 50 شهيدا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

12/26/2024 7:09:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قرابة 50 فلسطينيا استشهدوا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان، نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء الخميس، أن من بين الشهداء، الدكتور أحمد سمور، طبيب الأطفال، وإسراء أبو زايدة فنية المختبر، وكلاهما استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما.
كما استشهد الفني فارس الهودلي أثناء محاولته إنقاذ المصابين.
واستشهد المسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي قرب المستشفى، ولا تزال جثمانيهما في الشارع.








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