قرابة 50 شهيدا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قرابة 50 فلسطينيا استشهدوا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في مستشفى
كمال عدوان، نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء الخميس، أن من بين الشهداء، الدكتور أحمد سمور، طبيب الأطفال، وإسراء أبو زايدة فنية المختبر، وكلاهما استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما.
كما استشهد الفني فارس الهودلي أثناء محاولته إنقاذ المصابين.
واستشهد المسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي قرب المستشفى، ولا تزال جثمانيهما في الشارع.
MENAFN26122024000208011052ID1109033522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.