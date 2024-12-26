الجيش اللبناني: انسحاب القوات الإسرائيلية من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني في بيان عن انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في الجنوب التي توغلت فيها صباح اليوم بشكل مفاجئ.



وجاء في البيان "في ما يتعلق بتوغُّل قوات تابعة للعدو الإسرائيلي في القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير- الجنوب، وبعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت هذه القوات من مناطق في البقعة المذكورة، فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق.



وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش تتابع الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".