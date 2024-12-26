انخفاض ملموس على الحرارة وامطار رعدية على هذه المناطق الجمعة - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ الطقس غائم جزئي وبارد في أغلب المناطق، و يتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم /ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الطقس بارد وغائم جزئيا الى غائم في شمال و وسط المملكة ، مع هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا في اقصى الشمال، و في ساعات متأخرة من الليل هناك احتمال ضعيف ان تشهد اجزاء محدوده من المناطق الوسطى زخات خفيفة و متقطعة من المطر ز



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية أثناء النهار بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية .

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.