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وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحوثيين

12/26/2024 3:16:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "شاهدنا عملية دقيقة لسلاح الجو ضرب خلالها أهدافا إستراتيجية للحوثيين".


وأضاف "من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسنلاحق جميع قادة جماعة الحوثيين ونهاجمهم كما فعلنا في أماكن أخرى".

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