وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحوثيين

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بملاحقة قادة الحوثيين
التاريخ
12/26/2024 3:16:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "شاهدنا عملية دقيقة لسلاح الجو ضرب خلالها أهدافا إستراتيجية للحوثيين".
وأضاف "من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسنلاحق جميع قادة جماعة الحوثيين ونهاجمهم كما فعلنا في أماكن أخرى".
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