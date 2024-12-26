حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن
التاريخ
12/26/2024 3:16:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الصهيوني على اليمن، واصفة إياه بالإرهاب والاعتداء السافر على السيادة اليمنية.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى ردع الاحتلال والتضامن في مواجهة انتهاكاته بحق شعوب المنطقة.
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