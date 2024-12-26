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حماس تدين العدوان الصهيوني على اليمن

12/26/2024 3:16:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الصهيوني على اليمن، واصفة إياه بالإرهاب والاعتداء السافر على السيادة اليمنية.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى ردع الاحتلال والتضامن في مواجهة انتهاكاته بحق شعوب المنطقة.








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