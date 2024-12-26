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بلدية رحاب تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية

12/26/2024 3:16:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت بلدية رحاب في محافظة المفرق، مشروع خلطات إسفلتية في جميع مناطقها بكلفة مالية بلغت 400 ألف دينار على ما أفاد رئيس البلدية أكرم حران الحراحشة .


وقال الحراحشة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم، إنه ونظرا لما تحتويه بلدية رحاب من كنوز أثرية وتاريخية في عدد من المواقع الأثرية وفي سبيل تعزيز الطابع السياحي لمناطق البلدية، فقد عمدت البلدية إلى تنفيذ عدد من الميادين "الدواوير" إضافة إلى تجميل مداخل كافة المناطق التابعة لها لإضفاء نوع من الجمالية لتلك المداخل.


وبين الحراحشة، أنه تم تنفيذ مشروع توريد أذرع إنارة ووحداتها بكلفة مالية بلغت 23 ألف دينار إلى جانب صيانة عدد من المقابر في مختلف مناطق البلدية وعطاء توريد مادة "البيسكورس" للبلدية بكلفة 10 آلاف دينار .


وأشار إلى أن هناك عطاء قيد الإحالة لمشروع خلطات إسفلتية بكلفة 316 ألف دينار للطرق التي تحتاج إلى هذا النوع من الخلطات الإسفلتية، مشيرا إلى أن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين في كافة مناطقها.

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