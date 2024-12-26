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هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على اليمن لم يوافق عليه مجلس الوزراء

12/26/2024 3:16:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم تتم الموافقة عليه من قِبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وبينت انه تمت الموافقة عليه من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

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