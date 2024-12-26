هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على اليمن لم يوافق عليه مجلس الوزراء

هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على اليمن لم يوافق عليه مجلس الوزراء
التاريخ
12/26/2024 3:16:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن الهجوم الإسرائيلي على اليمن لم تتم الموافقة عليه من قِبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وبينت انه تمت الموافقة عليه من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
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