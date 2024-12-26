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تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

12/26/2024 3:16:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري حفل تخريج وتكريم 160 طالبا من طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم الذي أقامته مديرية أوقاف محافظة الزرقاء في قاعة جامع العرب بمدينة الزرقاء.


وحضر التخريج، رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، وعدد من الأئمة والوعاظ في أوقاف الزرقاء، وذوو الطلبة الخريجين.


وقال رئيس الجامعة الهاشمية، "إننا في هذه البلاد المباركة التي نشأنا فيها على سماحة ديننا الحنيف ومحبة وسماع كلام الله وتشجيع أهل القرآن برعاية وتوجيهات خاصة من القيادة الهاشمية، تمثلت في رسالة مراكز تحفيظ القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية والتي تسهم في تعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وغرس القيم الدينية والوطنية وحمل رسالة هذا الدين العظيم".

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