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9 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة غزة

12/26/2024 3:16:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 9 فلسطينيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شمال مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المنزل يقع في شارع مقاط شرق بركة في حي الشيخ رضوان، حيث أدى القصف إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل لعائلة اسليم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما فتحت المسيرات الإسرائيلية نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون.








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