9 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 9 فلسطينيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون، جرّاء قصف
طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا شمال مدينة غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المنزل يقع في شارع مقاط شرق بركة في حي الشيخ رضوان، حيث أدى القصف إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل لعائلة اسليم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما فتحت المسيرات الإسرائيلية نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون.
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