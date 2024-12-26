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الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية

12/26/2024 3:16:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، مؤكدة على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته.
وشددت الجامعة العربية في بيان لها، الخميس، على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أي تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.
كما وأعربت عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته، ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والخروج من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.








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