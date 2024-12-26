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قطر تدين بشدة اقتحام وزير بالاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

12/26/2024 2:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 12 (كونا) -- دانت قطر بأشد العبارات اليوم الخميس اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم.
وحذرت في هذا السياق من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت نقلا عن مصادر محلية أن 480 مستوطنا بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا في وقت سابق من اليوم المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته في حين نشر الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد لتأمين الاقتحام ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع الاقتحام.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في وقت شددت فيه شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين ساحات الحرم. (النهاية)

س س س / م ع ع




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