قطر تدين بشدة اقتحام وزير بالاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 26 - 12 (كونا) -- دانت قطر بأشد العبارات اليوم الخميس اقتحام ما يسمى وزير
الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم.
وحذرت في هذا السياق من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ذكرت نقلا عن مصادر محلية أن 480 مستوطنا بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا في وقت سابق من اليوم المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته في حين نشر الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد لتأمين الاقتحام ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع الاقتحام.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك جاء في وقت شددت فيه شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين ساحات الحرم. (النهاية)
س س س / م ع ع
MENAFN26122024000071011013ID1109033019
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