رئيس (اتحاد القدم): (الأزرق) قادر على تجاوز المنتخب القطري في مباراة الغد رغم صعوبتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
الشيخ أحمد اليوسف الصباح قدرة (الازرق) على تجاوز المنتخب القطري والوصول للدور القادم من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) في المباراة "الصعبة" التي ستجمع المنتخبين غدا الجمعة على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الاولى.
وقال الشيخ أحمد اليوسف في تصريح صحفي
اليوم الخميس قبيل تدريبات المنتخب الوطني استعدادا للمباراة إن الجهازين الفني والاداري يحاولان تجهيز الفريق للمباراة من جميع النواحي مشيرا الى انهم يعملون بروح الفريق الواحد للتأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.
وأضاف أن المنتخب القطري يدخل المباراة وهو بطل آسيا مرتين متتاليتين ويملك العديد من المحترفين في صفوفه وهو من أبرز المرشحين للفوز بلقب (خليجي زين 26) لافتا في الوقت ذاته إلى أن أبرز ايجابيات (خليجي زين 26) المستوى الفني المتطور للمنتخبات المشاركة والمنافسة القوية بينها للتأهل للدور النصف النهائي.
وتوجه الشيخ أحمد اليوسف بالشكر للجماهير الكويتية على دعمها للمنتخب الاول وتشجيعها له والوقوف خلفه مهما كانت الظروف موضحا أن تذاكر المباراة نفذت بالكامل بعد ساعة واحدة من نهاية لقاء الامارات في الجولة الماضية.
من جهته أكد لاعب منتخب الكويت خالد ابراهيم في تصريح مماثل جاهزية الفريق لمواجهة المنتخب القطري مبينا أن هدف الفريق هو الفوز والتأهل للدور القادم.
وقال ابراهيم "صفحة مباراة الامارات طويت" وكامل التركيز منصب على مباراة الغد كونها تحسم التأهل للدور نصف النهائي مبينا أن الجمهور الكويتي "سباق" في دعم المنتخب وهذا ما اعتادوا عليه إذ أن اللاعبين بأمس الحاجة للدعم في هذه المباراة.
بدوره قال لاعب منتخب الكويت رضا هاني في تصريح مماثل إن فرحة الشعب الكويتي بعد مباراة الامارات تعتبر دافعا للفريق نحو التأهل للدور القادم مشيرا الى عزم اللاعبين على تقديم هدية التأهل للجمهور الذي يساندهم في أحلك الظروف.
وأضاف هاني أن المنتخب الوطني يملك لاعبين مستعدين لتقديم كل ما لديهم داخل أرضية الملعب لافتا الى جاهزية جميع اللاعبين للمباراة ومساعدة الفريق على الترشح للدور المقبل. (النهاية)
س ع د / أ م ح
MENAFN26122024000071011013ID1109033018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.