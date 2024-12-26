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رئيس (اتحاد القدم): (الأزرق) قادر على تجاوز المنتخب القطري في مباراة الغد رغم صعوبتها

12/26/2024 2:27:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح قدرة (الازرق) على تجاوز المنتخب القطري والوصول للدور القادم من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) في المباراة "الصعبة" التي ستجمع المنتخبين غدا الجمعة على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الاولى.
وقال الشيخ أحمد اليوسف في تصريح صحفي اليوم الخميس قبيل تدريبات المنتخب الوطني استعدادا للمباراة إن الجهازين الفني والاداري يحاولان تجهيز الفريق للمباراة من جميع النواحي مشيرا الى انهم يعملون بروح الفريق الواحد للتأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.
وأضاف أن المنتخب القطري يدخل المباراة وهو بطل آسيا مرتين متتاليتين ويملك العديد من المحترفين في صفوفه وهو من أبرز المرشحين للفوز بلقب (خليجي زين 26) لافتا في الوقت ذاته إلى أن أبرز ايجابيات (خليجي زين 26) المستوى الفني المتطور للمنتخبات المشاركة والمنافسة القوية بينها للتأهل للدور النصف النهائي.
وتوجه الشيخ أحمد اليوسف بالشكر للجماهير الكويتية على دعمها للمنتخب الاول وتشجيعها له والوقوف خلفه مهما كانت الظروف موضحا أن تذاكر المباراة نفذت بالكامل بعد ساعة واحدة من نهاية لقاء الامارات في الجولة الماضية.
من جهته أكد لاعب منتخب الكويت خالد ابراهيم في تصريح مماثل جاهزية الفريق لمواجهة المنتخب القطري مبينا أن هدف الفريق هو الفوز والتأهل للدور القادم.
وقال ابراهيم "صفحة مباراة الامارات طويت" وكامل التركيز منصب على مباراة الغد كونها تحسم التأهل للدور نصف النهائي مبينا أن الجمهور الكويتي "سباق" في دعم المنتخب وهذا ما اعتادوا عليه إذ أن اللاعبين بأمس الحاجة للدعم في هذه المباراة.
بدوره قال لاعب منتخب الكويت رضا هاني في تصريح مماثل إن فرحة الشعب الكويتي بعد مباراة الامارات تعتبر دافعا للفريق نحو التأهل للدور القادم مشيرا الى عزم اللاعبين على تقديم هدية التأهل للجمهور الذي يساندهم في أحلك الظروف.
وأضاف هاني أن المنتخب الوطني يملك لاعبين مستعدين لتقديم كل ما لديهم داخل أرضية الملعب لافتا الى جاهزية جميع اللاعبين للمباراة ومساعدة الفريق على الترشح للدور المقبل. (النهاية)

س ع د / أ م ح




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