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رئيس اتحاد الأثقال يؤكد أهمية المشاركة في البطولة العربية بقطر

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي

الدوحة 26 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال طلال الجسار اليوم الخميس أهمية المشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وبطولة كأس قطر في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار الجسار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تساهم في رفع المستوى الفني للاعبين إضافة الى تعزيز الروح التنافسية بين الرياضيين بما يسهم في تطوير مهاراتهم والاستعداد للاستحقاقات المستقبلية سواء على المستوى الإقليمي او الدولي.
وأعرب الجسار عن شكره وتقديره للاتحاد القطري للعبة في استضافته لهذه البطولة وعلى حسن التنظيم وكرم الوفادة متمنيا التوفيق لكافة المشاركين في الحصول على مراكز متقدمة في البطولة.
وذكر أن الوفد الكويتي يشارك في البطولة العربية لرفع الاثقال بعدد 21 لاعبا ولاعبة من مختلف الاعمار والاوزان مشيرا الى أن هذا العدد يعكس الاهتمام الكبير للاتحاد من اجل اعدادهم لمختلف البطولات.
يذكر ان البطولة العربية لرجال والسيدات وكأس قطر تنطلق غدا الجمعة وتستمر لغاية 31 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)

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