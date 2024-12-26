رئيس اتحاد الأثقال يؤكد أهمية المشاركة في البطولة العربية بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي
الدوحة 26 - 12 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال طلال الجسار اليوم الخميس أهمية المشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات لرفع الاثقال وبطولة كأس قطر في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشار الجسار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تساهم في رفع المستوى الفني للاعبين إضافة الى تعزيز الروح التنافسية بين الرياضيين بما يسهم في تطوير مهاراتهم والاستعداد للاستحقاقات المستقبلية سواء على المستوى الإقليمي او الدولي.
وأعرب الجسار عن شكره وتقديره للاتحاد القطري للعبة في استضافته لهذه البطولة وعلى حسن التنظيم وكرم الوفادة متمنيا التوفيق لكافة المشاركين في الحصول على مراكز متقدمة في البطولة.
وذكر أن الوفد الكويتي يشارك في البطولة العربية لرفع الاثقال بعدد 21 لاعبا ولاعبة من مختلف الاعمار والاوزان مشيرا الى أن هذا العدد يعكس الاهتمام الكبير للاتحاد من اجل اعدادهم لمختلف البطولات.
يذكر ان البطولة العربية لرجال والسيدات وكأس قطر تنطلق غدا الجمعة وتستمر لغاية 31 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية)
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