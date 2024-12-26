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منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 26 - 12 (كونا) أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الخميس اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال.
واعتبرت المنظمة في بيان لها ان ذلك يعد استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت ان المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط وأنه لا سيادة لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها.
ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بن غفير قاد صباح اليوم اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد الأنوار (الحانوكاة) العبري.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن 480 مستوطنا بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته في حين نشر الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد لتأمين الاقتحام ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع الاقتحام.
وأشارت إلى أن ذلك جاء في وقت شددت فيه شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين ساحات الحرم. (النهاية)

ف ن



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