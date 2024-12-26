منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 26 - 12 (كونا) أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الخميس اقتحام ما يسمى وزير
الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته تحت حماية قوات الاحتلال.
واعتبرت المنظمة في بيان لها ان ذلك يعد استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت ان المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط وأنه لا سيادة لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها.
ودعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بن غفير قاد صباح اليوم اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد الأنوار (الحانوكاة) العبري.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن 480 مستوطنا بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته في حين نشر الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد لتأمين الاقتحام ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع الاقتحام.
وأشارت إلى أن ذلك جاء في وقت شددت فيه شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين ساحات الحرم. (النهاية)
ف ن
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