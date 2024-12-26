مقتل 13 مسلحا وجندي في عمليات أمنية شمالي باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 26 - 12 (كونا) -- اعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 13 مسلحا وجندي في ثلاثة اشتباكات منفصلة باقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع افغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان انه بناء على تقارير أفادت بوجود مسلحين نفذت قوات الأمن عملية استخباراتية بمنطقة (بانو) في (خيبر بختونخوا).
وأضاف البيان أنه خلال سير العملية اشتبكت القوات الخاصة مع المسلحين مما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين. وعلاوة على ذلك تم إجراء عملية استخباراتية أخرى في منطقة شمال وزيرستان القبلية.
وبين البيان أنه في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك تمكنت قوات الأمن من تحييد خمسة مسلحين في حين أصيب ثمانية آخرون.
وأكد أنه خلال تبادل إطلاق النار قتل ضابط في الجيش الباكستاني.
وأوضح البيان أن المواجهة الثالثة وقعت في منطقة جنوب وزيرستان القبلية حيث نجحت قوات الأمن في تحييد ستة مسلحين وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان الى أنه يتم تنفيذ هذه العمليات للقضاء على أي مسلح في المنطقة.
وكان ما لا يقل عن 13 "إرهابيا" قتلوا أمس الأربعاء خلال عملية أمنية في منطقة (خيبر بختونخوا).
وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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