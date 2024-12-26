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مقتل 13 مسلحا وجندي في عمليات أمنية شمالي باكستان

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 26 - 12 (كونا) -- اعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 13 مسلحا وجندي في ثلاثة اشتباكات منفصلة باقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع افغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني في بيان انه بناء على تقارير أفادت بوجود مسلحين نفذت قوات الأمن عملية استخباراتية بمنطقة (بانو) في (خيبر بختونخوا).
وأضاف البيان أنه خلال سير العملية اشتبكت القوات الخاصة مع المسلحين مما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين. وعلاوة على ذلك تم إجراء عملية استخباراتية أخرى في منطقة شمال وزيرستان القبلية.
وبين البيان أنه في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك تمكنت قوات الأمن من تحييد خمسة مسلحين في حين أصيب ثمانية آخرون.
وأكد أنه خلال تبادل إطلاق النار قتل ضابط في الجيش الباكستاني.
وأوضح البيان أن المواجهة الثالثة وقعت في منطقة جنوب وزيرستان القبلية حيث نجحت قوات الأمن في تحييد ستة مسلحين وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان الى أنه يتم تنفيذ هذه العمليات للقضاء على أي مسلح في المنطقة.
وكان ما لا يقل عن 13 "إرهابيا" قتلوا أمس الأربعاء خلال عملية أمنية في منطقة (خيبر بختونخوا).
وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات الإرهابية خاصة في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / م م ج




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