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مصر تدين اقتحام وزير بالاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى مع مجموعة مستوطنين متشددين

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- دانت مصر بشدة اليوم الخميس اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلية مع مجموعة من المستوطنين المتشددين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال منددة بما وصفته ب"الخطوة الاستفزازية" لمشاعر الملايين من المسلمين.
وحذرت الخارجية المصرية في بيان من خطورة "التصرفات الاسرائيلية المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك".
واعتبرت تلك "الممارسات المرفوضة" استهانة وتأجيجا لمشاعر المسلمين حول العالم مطالبة الاحتلال الاسرائيلي بالتقيد بالتزاماته واحترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.
ودعت مجددا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الى الاضطلاع بإجراءات حاسمة تجاه التصرفات الاسرائيلية ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي.
وجددت التأكيد على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.(النهاية)

م م



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