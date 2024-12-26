مصر تدين اقتحام وزير بالاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى مع مجموعة مستوطنين متشددين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- دانت مصر بشدة اليوم الخميس اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلية مع مجموعة من المستوطنين المتشددين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال منددة بما وصفته ب"الخطوة الاستفزازية" لمشاعر الملايين من المسلمين.
وحذرت الخارجية المصرية في بيان من خطورة "التصرفات الاسرائيلية المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك".
واعتبرت تلك "الممارسات المرفوضة" استهانة وتأجيجا لمشاعر المسلمين حول العالم مطالبة الاحتلال الاسرائيلي بالتقيد بالتزاماته واحترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.
ودعت مجددا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الى الاضطلاع بإجراءات حاسمة تجاه التصرفات الاسرائيلية ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي.
وجددت التأكيد على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.(النهاية)
م م
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