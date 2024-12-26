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البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 47ر50 بالمئة

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول 26 - 12 (كونا) -- خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47ر50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأسبوع.
وأوضح البيان الصادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان أن لجنة السياسة النقدية للمركزي قررت خفض سعر الفائدة إلى 47ر50 بالمئة بعد عامين تقريبا وأن الاتجاه الرئيسي للتضخم في ديسمبر كان هابطا.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام الجاري أظهرت أن الطلب المحلي استمر في التراجع إلى مستويات تدعم انخفاض التضخم.
وذكر البيان أن التضخم في السلع الأساسية لا يزال في المنحنى المتراجع مع تحسن في تضخم الخدمات.
وأوضح أن الموقف المتشدد للمركزي في السياسة النقدية قلل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم.
وأكد أن المركزي سيحافظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الرئيسي والوصول إلى هدف 5 بالمئة على الأمد المتوسط.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة لمدة 8 أشهر على التوالي من دون تغيير. (النهاية)

ط ا



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