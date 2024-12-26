البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 47ر50 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول 26 - 12 (كونا) -- خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47ر50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأسبوع.
وأوضح البيان الصادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان أن لجنة السياسة النقدية للمركزي قررت خفض سعر الفائدة إلى 47ر50 بالمئة بعد عامين تقريبا وأن الاتجاه الرئيسي للتضخم في ديسمبر كان هابطا.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام الجاري أظهرت أن الطلب المحلي استمر في التراجع إلى مستويات تدعم انخفاض التضخم.
وذكر البيان أن التضخم في السلع الأساسية لا يزال في المنحنى المتراجع مع تحسن في تضخم الخدمات.
وأوضح أن الموقف المتشدد للمركزي في السياسة النقدية قلل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم.
وأكد أن المركزي سيحافظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الرئيسي والوصول إلى هدف 5 بالمئة على الأمد المتوسط.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي أبقى سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة لمدة 8 أشهر على التوالي من دون تغيير. (النهاية)
ط ا
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