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استطلاع: 19 بالمئة فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير بالاتجاه الصحيح

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 12 (كونا) -- أظهر أحدث استطلاع شهري لمؤسسة (غالوب) نشر اليوم الخميس مع اقتراب العام من نهايته أن 19 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح وبرز في نتائجه أن الشريحة المستطلعة آراؤها قلقة بشأن قضايا متعددة لا تقتصر على الاقتصاد.
وتكشف بيانات (غالوب) الشهرية عن تشاؤم عميق الجذور بين الأمريكيين بشأن المنحى الذي تتجه إليه بلادهم نظرا لأن المرة الأخيرة التي شعر فيها 30 بالمئة منهم أن الولايات المتحدة كانت تسير في الاتجاه الصحيح كانت في صيف عام 2021.
ووفقا ل(غالوب) "انخفضت نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إلى الاقتصاد باعتباره المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة."
وأظهرت بيانات الاستطلاع أن "الديمقراطيين يميلون للاعتقاد بأن بالرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتباره مصدر قلق كبير" بينما أبدى الجمهوريون "قلقا أكبر بشأن مسألة الهجرة."
كما ابدى الأشخاص المستطلعة آراؤهم من كلا الحزبين الأساسيين في الولايات المتحدة "مخاوف بشأن التضخم."
ووفقا للاستطلاع "انخفضت نتائج ديسمبر من 26 بالمئة في أكتوبر" وهو ما ارجعه موقع (اكسيوس) إلى حد كبير إلى انخفاض الرضا بين الديمقراطيين من 47 بالمئة قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية إلى 30 بالمئة بعدها.
بينما أشارت البيانات الجديدة إلى أن نسبة التفاؤل بشأن مستقبل البلاد لدى الجمهوريين لتبلغ "9 بالمائة" في ارتفاع عن أكتوبر حيث وجد استطلاع (غالوب) في الشهر الذي سبق الانتخابات الرئاسية أن "5 بالمئة" فقط يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح ثم ارتفعت النسبة خلال شهر الانتخابات إلى "16 بالمئة" قبل أن يتراجع مرة أخرى في ديسمبر.
ويذكر أن أعلى نتيجة لاستطلاعات (غالوب) الشهرية على الإطلاق بشأن ثقة الأمريكيين في أن بلادهم تسير بالاتجاه الصحيح بلغت "71 بالمائة في فبراير 1999" بينما تم تسجيل النسبة الأدنى التي بلغت "7 بالمئة نسبة في أكتوبر 2008" إبان الأزمة المالية. (النهاية)

ر س ر



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