استطلاع: 19 بالمئة فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير بالاتجاه الصحيح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 26 - 12 (كونا) -- أظهر أحدث استطلاع شهري لمؤسسة (غالوب) نشر اليوم الخميس مع اقتراب العام من نهايته أن 19 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح وبرز في نتائجه أن الشريحة المستطلعة آراؤها قلقة بشأن قضايا متعددة لا تقتصر على الاقتصاد.
وتكشف بيانات (غالوب) الشهرية عن تشاؤم عميق الجذور بين الأمريكيين بشأن المنحى الذي تتجه إليه بلادهم نظرا لأن المرة الأخيرة التي شعر فيها 30 بالمئة منهم أن الولايات المتحدة كانت تسير في الاتجاه الصحيح كانت في صيف عام 2021.
ووفقا ل(غالوب) "انخفضت نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إلى الاقتصاد باعتباره المشكلة الرئيسية في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة."
وأظهرت بيانات الاستطلاع أن "الديمقراطيين يميلون للاعتقاد بأن بالرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتباره مصدر قلق كبير" بينما أبدى الجمهوريون "قلقا أكبر بشأن مسألة الهجرة."
كما ابدى الأشخاص المستطلعة آراؤهم من كلا الحزبين الأساسيين في الولايات المتحدة "مخاوف بشأن التضخم."
ووفقا للاستطلاع "انخفضت نتائج ديسمبر من 26 بالمئة في أكتوبر" وهو ما ارجعه موقع (اكسيوس) إلى حد كبير إلى انخفاض الرضا بين الديمقراطيين من 47 بالمئة قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية إلى 30 بالمئة بعدها.
بينما أشارت البيانات الجديدة إلى أن نسبة التفاؤل بشأن مستقبل البلاد لدى الجمهوريين لتبلغ "9 بالمائة" في ارتفاع عن أكتوبر حيث وجد استطلاع (غالوب) في الشهر الذي سبق الانتخابات الرئاسية أن "5 بالمئة" فقط يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح ثم ارتفعت النسبة خلال شهر الانتخابات إلى "16 بالمئة" قبل أن يتراجع مرة أخرى في ديسمبر.
ويذكر أن أعلى نتيجة لاستطلاعات (غالوب) الشهرية على الإطلاق بشأن ثقة الأمريكيين في أن بلادهم تسير بالاتجاه الصحيح بلغت "71 بالمائة في فبراير 1999" بينما تم تسجيل النسبة الأدنى التي بلغت "7 بالمئة نسبة في أكتوبر 2008" إبان الأزمة المالية. (النهاية)
ر س ر
MENAFN26122024000071011013ID1109033012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.