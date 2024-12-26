Thursday, 26 December 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على أهداف واسعة باليمن

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 26 - 12 (كونا) -- قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ضمن غارات عنيفة شنها اليوم الخميس على أهداف واسعة باليمن ما أودى بحياة شخص على الأقل وتسبب في فقدان ثلاثة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام يمنية أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطار صنعاء الدولي بعيد هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ما أثار حالة فوضى وهلع وسط المسافرين والعاملين في المطار. وأخرجت الغارات الإسرائيلية موانئ الحديدة الثلاثة عن الخدمة وهي الميناء الرئيسي وميناء الصليف وميناء رأس عيسى بعد تدمير اللنشات القاطرة.
كما أخرجت الغارات الإسرائيلية محطة رأس كثيب الكهربائية عن الخدمة كليا واستهدفت محطة حزيز الكهربائية في صنعاء وألحقت بها أضرارا كبيرة أدت لتوقفها. (النهاية) س ن ص / ه س ص

MENAFN26122024000071011013ID1109033011

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث