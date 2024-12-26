الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على أهداف واسعة باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 26 - 12 (كونا) -- قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ضمن غارات عنيفة شنها اليوم الخميس على أهداف واسعة باليمن ما أودى بحياة شخص على الأقل وتسبب في فقدان ثلاثة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام يمنية أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطار صنعاء الدولي بعيد هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ما أثار حالة فوضى وهلع وسط المسافرين والعاملين في المطار. وأخرجت الغارات الإسرائيلية موانئ الحديدة الثلاثة عن الخدمة وهي الميناء الرئيسي وميناء الصليف وميناء رأس عيسى بعد تدمير اللنشات القاطرة.
كما أخرجت الغارات الإسرائيلية محطة رأس كثيب الكهربائية عن الخدمة كليا واستهدفت محطة حزيز الكهربائية في صنعاء وألحقت بها أضرارا كبيرة أدت لتوقفها. (النهاية) س ن ص / ه س ص
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