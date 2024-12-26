رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام وزير بالاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 26 - 12 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اليوم الخميس اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى المبارك.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه الممارسات العدائية العبثية التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية.
وحذر من مخاطر تمادي قوات الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 480 مستوطنا بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صباح اليوم من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته في حين نشر الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد لتأمين الاقتحام ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع الاقتحام. (النهاية)
ف ن / م م ج
MENAFN26122024000071011013ID1109033010
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