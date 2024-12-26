Thursday, 26 December 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام وزير بالاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى المبارك

12/26/2024 2:27:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 26 - 12 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات اليوم الخميس اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى المبارك.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي بهذه الممارسات العدائية العبثية التي تمس حرمة المقدسات الإسلامية.
وحذر من مخاطر تمادي قوات الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 480 مستوطنا بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات صباح اليوم من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته في حين نشر الاحتلال وحدة خاصة في باحات المسجد لتأمين الاقتحام ومنع المصلين من الدخول تزامنا مع الاقتحام. (النهاية)

ف ن / م م ج



MENAFN26122024000071011013ID1109033010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث