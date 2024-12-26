ثلاث مشاكل تغلبت سوق الأسهم عليها في 2024 وقد لا يكون الحظ حليفها في 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ سوق الأسهم الشهر الأخير من عام 2024 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة، حيث قفز كل
من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك وداو جونز لأعلى
مستوياتهم على الاطلاق في ظل تفاؤل الأسواق بالسياسات المحتملة للرئيس الأمريكي
المنتخب "دونالد ترامب" الداعمة للنمو الاقتصادي، ويتجه مؤشر ستاندرد
آند بورز 500 نحو تحقيق مكاسب سنوية تزيد من
26%
حتى الآن هذا العام، وعلى الرغم من تلك المكاسب إلا أن المستثمرون
يخشون من أن الأسواق أصبحت هشة.
ولكن يبدو من الواضح أن مؤشر S&P 500 حاليًا يقوم بشيء يفعله كل أربع سنوات، وهو الاستجابة لنتائج
انتخابات رئاسية أمريكية أخرى، يعرف معظم المستثمرين أن نتائج الانتخابات يمكن أن
تؤثر على معنويات السوق، لكن ما قد لا يدركونه هو أن مؤشر S&P 500 حقق عادةً عائدات أعلى من المتوسط خلال فترة 12
شهرًا بعد الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، يقول التاريخ إن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يتقدم بنسبة
14% حتى نوفمبر 2025.
أزمات سوق الأسهم في
عام 2024
على الرغم من الأداء القوي لسوق الأسهم خلال هذا
العام إلا أنه كانت هناك عدد من المناسبات التي تعثرت فيها أسواق الأسهم، ومع ذلك،
فإن علامة حدوث ارتفاع قوي دليل على أن الأصل تمكن من امتصاص الصدمة والتعافي
بسرعة والارتفاع.
يقول استراتيجي الاقتصاد الكلي في دويتشه بنك
"هنري ألين" بأن قدرة الأصول الخطرة على التعافي مؤخرًا ربما جعلت
الأسواق "تبدو غير قابلة للتأثر في الوقت الحالي"، لكنه يلاحظ أن ثلاث
قضايا تسببت في هزات في عام 2024 قد تدفع إلى
موجة بيع جديدة "خاصة إذا أصبحت المشكلة أكثر استمرارًا وأطول أمدًا".
1 .أول خطر يحدده هو التباطؤ الاقتصادي: تذكر أن
أكبر موجة بيع في عام 2024 جاءت في بداية أغسطس بسبب تقرير ضعيف عن الوظائف غير الزراعية وسط
مخاوف من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي كان يبقي السياسة النقدية مشددة للغاية، ومما
زاد من القلق عدد من تقارير الأرباح التي لم تحظ بقبول جيد من شركات التكنولوجيا
الكبرى والتي شككت في الارتفاع القوي لهذا القطاع، ولكن إذا أضفنا بعض التراجع
السريع في صفقات الين بعد رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان، فإن النتيجة
كانت هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.5% من الذروة إلى القاع واتساع فروق العائد على
السندات الأميركية المرتفعة العائد بنحو 84 نقطة أساس.
ولحسن الحظ بالنسبة لوسطاء التداول مثل ايزي ماركتس ومستثمري الأسهم تحسنت البيانات الاقتصادية
الأميركية قريباً وانتعشت السوق، ولكن ألين يعتقد أن حقيقة حدوث مثل هذا البيع
المكثف على الرغم من أن البيانات لم تكن تشير إلى الركود تثير التساؤل حول مدى سوء
التراجع إذا استمرت البيانات في إظهار انكماش اقتصادي، ويقول: "نحن نعلم أن
الركود هو أحد أسوأ الأشياء الممكنة للأصول الخطرة".
ويعتقد أن المشكلة بالنسبة للسوق الأميركية في
عام 2025 هي أن معيار
النمو الاقتصادي أصبح الآن أعلى كثيراً، ففي بداية عام 2024 كان إجماع توقعات النمو
في الولايات المتحدة عند 1.3% فقط وبالتالي
فإن تجاوز هذا الرقم سيساعد الأصول الخطرة، ومع ذلك، فإن النمو المتفق عليه للعام
المقبل أعلى بالفعل من 2% وبالتالي فإن
"الحصول على مفاجأة إيجابية يجب أن تكون أكثر صعوبة الآن، على وجه التحديد
لأن النمو تفوق على التوقعات لعامي 2023 و 2024.
2 .الخطر الثاني هو تصاعد التوترات
الجيوسياسية : تركزت عمليات البيع في السوق في شهر أبريل مع
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث شهد خام برنت أعلى مستوياته خلال هذا العام
عند حوالي 92 دولار للبرميل،
وأضاف الهجوم الصاروخي المباشر الأول لإيران على إسرائيل مزيد من القلق وانخفض
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.5% خلال هذه الفترة، في حين اتسع الفارق بين
العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة بمقدار 37 نقطة أساس.
ومرة أخرى تلاشى التوتر، ولكن كما شوهد مؤخرًا،
أدت المخاوف بشأن التصعيد بين
أوكرانيا وروسيا إلى انخفاض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2% في يوم واحد، لذا فإن الأسواق متوترة بشكل واضح تجاه أي تصعيد
جيوسياسي، وبالتالي إذا حدث صراع جديد أو تصعيد كبير، فإننا نعلم من التجربة
الأخيرة أن الأسواق يمكن أن تتفاعل بشكل سلبي للغاية، كما رأينا بعد غزو روسيا
لأوكرانيا في عام 2022.
3 .وأخيرًا، هناك صدمة التضخم: في الربع الأول
من العام، كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن التضخم أصبح أكثر استمرارًا، مع
تسجيل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.4% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما دفع المعدل السنوي
إلى زيادة بنسبة 4.5%، دفعت المخاوف
من ضغوط الأسعار الثابتة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من
جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي وإجبار عائد سندات الخزانة لمدة عامين على العودة
إلى ما يزيد عن 5%.
لحسن الحظ بالنسبة لهذه الأصول ذات المخاطر
الطويلة، تراجع التضخم في الربع الثاني، ولكن التضخم في الولايات المتحدة يظل أعلى
من هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويتوقع خبراء
الاقتصاد في دويتشه أن يظل كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي أعلى من هذا
المستوى حتى عامي 2025 و 2026.
مع بقاء هذه المخاطر الثلاثة في الخلفية يشعر الخبراء
بالحذر، ونظرًا لأن التقييمات أصبحت أكثر ارتفاعًا الآن مقارنة بالعامين الماضيين،
فهذا يعني أن مجال تحقيق المزيد من المكاسب أصبح الآن أكثر محدودية.
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