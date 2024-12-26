ثلاث مشاكل تغلبت سوق الأسهم عليها في 2024 وقد لا يكون الحظ حليفها في 2025

بدأ سوق الأسهم الشهر الأخير من عام 2024 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة، حيث قفز كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر وداو جونز لأعلى مستوياتهم على الاطلاق في ظل تفاؤل الأسواق بالسياسات المحتملة للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" الداعمة للنمو الاقتصادي، ويتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تحقيق مكاسب سنوية تزيد من 26% حتى الآن هذا العام، وعلى الرغم من تلك المكاسب إلا أن المستثمرون يخشون من أن الأسواق أصبحت هشة.

ولكن يبدو من الواضح أن مؤشر حاليًا يقوم بشيء يفعله كل أربع سنوات، وهو الاستجابة لنتائج انتخابات رئاسية أمريكية أخرى، يعرف معظم المستثمرين أن نتائج الانتخابات يمكن أن تؤثر على معنويات السوق، لكن ما قد لا يدركونه هو أن مؤشر S&P 500 حقق عادةً عائدات أعلى من المتوسط خلال فترة 12 شهرًا بعد الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، يقول التاريخ إن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يتقدم بنسبة 14% حتى نوفمبر 2025.

أزمات سوق الأسهم في عام 2024

على الرغم من الأداء القوي لسوق الأسهم خلال هذا العام إلا أنه كانت هناك عدد من المناسبات التي تعثرت فيها أسواق الأسهم، ومع ذلك، فإن علامة حدوث ارتفاع قوي دليل على أن الأصل تمكن من امتصاص الصدمة والتعافي بسرعة والارتفاع.

يقول استراتيجي الاقتصاد الكلي في دويتشه بنك "هنري ألين" بأن قدرة الأصول الخطرة على التعافي مؤخرًا ربما جعلت الأسواق "تبدو غير قابلة للتأثر في الوقت الحالي"، لكنه يلاحظ أن ثلاث قضايا تسببت في هزات في عام 2024 قد تدفع إلى موجة بيع جديدة "خاصة إذا أصبحت المشكلة أكثر استمرارًا وأطول أمدًا".

1 .أول خطر يحدده هو التباطؤ الاقتصادي: تذكر أن أكبر موجة بيع في عام 2024 جاءت في بداية أغسطس بسبب تقرير ضعيف عن الوظائف غير الزراعية وسط مخاوف من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي كان يبقي السياسة النقدية مشددة للغاية، ومما زاد من القلق عدد من تقارير الأرباح التي لم تحظ بقبول جيد من شركات التكنولوجيا الكبرى والتي شككت في الارتفاع القوي لهذا القطاع، ولكن إذا أضفنا بعض التراجع السريع في صفقات الين بعد رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان، فإن النتيجة كانت هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.5% من الذروة إلى القاع واتساع فروق العائد على السندات الأميركية المرتفعة العائد بنحو 84 نقطة أساس.

ولحسن الحظ بالنسبة لوسطاء التداول مثل ايزي ماركتس ومستثمري الأسهم تحسنت البيانات الاقتصادية الأميركية قريباً وانتعشت السوق، ولكن ألين يعتقد أن حقيقة حدوث مثل هذا البيع المكثف على الرغم من أن البيانات لم تكن تشير إلى الركود تثير التساؤل حول مدى سوء التراجع إذا استمرت البيانات في إظهار انكماش اقتصادي، ويقول: "نحن نعلم أن الركود هو أحد أسوأ الأشياء الممكنة للأصول الخطرة".

ويعتقد أن المشكلة بالنسبة للسوق الأميركية في عام 2025 هي أن معيار النمو الاقتصادي أصبح الآن أعلى كثيراً، ففي بداية عام 2024 كان إجماع توقعات النمو في الولايات المتحدة عند 1.3% فقط وبالتالي فإن تجاوز هذا الرقم سيساعد الأصول الخطرة، ومع ذلك، فإن النمو المتفق عليه للعام المقبل أعلى بالفعل من 2% وبالتالي فإن "الحصول على مفاجأة إيجابية يجب أن تكون أكثر صعوبة الآن، على وجه التحديد لأن النمو تفوق على التوقعات لعامي 2023 و 2024.

2 .الخطر الثاني هو تصاعد التوترات الجيوسياسية : تركزت عمليات البيع في السوق في شهر أبريل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث شهد خام برنت أعلى مستوياته خلال هذا العام عند حوالي 92 دولار للبرميل، وأضاف الهجوم الصاروخي المباشر الأول لإيران على إسرائيل مزيد من القلق وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.5% خلال هذه الفترة، في حين اتسع الفارق بين العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة بمقدار 37 نقطة أساس.

ومرة أخرى تلاشى التوتر، ولكن كما شوهد مؤخرًا، أدت المخاوف بشأن التصعيد بين أوكرانيا وروسيا إلى انخفاض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2% في يوم واحد، لذا فإن الأسواق متوترة بشكل واضح تجاه أي تصعيد جيوسياسي، وبالتالي إذا حدث صراع جديد أو تصعيد كبير، فإننا نعلم من التجربة الأخيرة أن الأسواق يمكن أن تتفاعل بشكل سلبي للغاية، كما رأينا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

3 .وأخيرًا، هناك صدمة التضخم: في الربع الأول من العام، كان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن التضخم أصبح أكثر استمرارًا، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.4% لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما دفع المعدل السنوي إلى زيادة بنسبة 4.5%، دفعت المخاوف من ضغوط الأسعار الثابتة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي وإجبار عائد سندات الخزانة لمدة عامين على العودة إلى ما يزيد عن 5%.

لحسن الحظ بالنسبة لهذه الأصول ذات المخاطر الطويلة، تراجع التضخم في الربع الثاني، ولكن التضخم في الولايات المتحدة يظل أعلى من هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويتوقع خبراء الاقتصاد في دويتشه أن يظل كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي أعلى من هذا المستوى حتى عامي 2025 و 2026.

مع بقاء هذه المخاطر الثلاثة في الخلفية يشعر الخبراء بالحذر، ونظرًا لأن التقييمات أصبحت أكثر ارتفاعًا الآن مقارنة بالعامين الماضيين، فهذا يعني أن مجال تحقيق المزيد من المكاسب أصبح الآن أكثر محدودية.