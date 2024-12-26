بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة، إلى مستوى 2466 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 بقيمة 4.4 مليون دينار نتيجة عقد 1950 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.