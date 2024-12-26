جمعية البنوك الأردنية: 70 مليار دينار موجودات البنوك و45 مليار حجم الودائع

قال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار.



وأضاف المحروق أن حجم الودائع لدى البنوك وصل إلى 45 مليار دينار.



وبحسب المحروق وصل حجم التسهيلات المقدمة من قبل البنوك الأردنية إلى 35 مليار دينار.



وقال المحروق، إنّ الدراسات والتوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.



وأكّد المحروق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة الجمعية في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، أن تعديل أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الرفع سيتم بحسب دورية التسعير لكل عميل في عقده الموقع مع البنك.



وأضاف أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي تهدف لتحقيق الاستقرار, مشيرا إلى أن 55% من ضريبة الدخل تأتي من البنوك والبوتاس.



وفيما يتعلق بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي، أكّد المحروق أن هذه السياسة المتبعة منذ العام 1995 أثبتت نجاحها في الحفاظ على قوة الدينار والاستقرار الاقتصادي.