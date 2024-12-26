جمعية البنوك الأردنية: 70 مليار دينار موجودات البنوك و45 مليار حجم الودائع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار.
وأضاف المحروق أن حجم الودائع لدى البنوك وصل إلى 45 مليار دينار.
وبحسب المحروق وصل حجم التسهيلات المقدمة من قبل البنوك الأردنية إلى 35 مليار دينار.
وقال المحروق، إنّ الدراسات والتوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل.
وأكّد المحروق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة الجمعية في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، أن تعديل أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الرفع سيتم بحسب دورية التسعير لكل عميل في عقده الموقع مع البنك.
وأضاف أن السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي تهدف لتحقيق الاستقرار, مشيرا إلى أن 55% من ضريبة الدخل تأتي من البنوك والبوتاس.
وفيما يتعلق بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي، أكّد المحروق أن هذه السياسة المتبعة منذ العام 1995 أثبتت نجاحها في الحفاظ على قوة الدينار والاستقرار الاقتصادي.
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