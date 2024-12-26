بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة، إلى مستوى 2466 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم
بقيمة 4.4 مليون دينار نتيجة عقد 1950 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى.
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