Thursday, 26 December 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد

12/26/2024 8:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النائب السابق لرئيس الأركان العامة للقوات الأوكرانية الفريق إيغور رومانينكو، في مقابلة مع قناة "UkrLife" على يوتيوب، إن أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد.
وأضاف: "لدينا الموارد اللازمة لشن حرب لتحرير الأراضي، بل ولشن الحرب من حيث المبدأ باتت محدودة لدينا، وعلينا أن ننتقل إلى فترة توقف ونوقف سير الأعمال القتالية".
وعلى الرغم من ذلك، يرى رومانينكو أن أوكرانيا يجب أن تناضل من أجل الحصول على "ظروف مقبولة" لتحقيق السلام.


في الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال "الاتصال المباشر"، إنه لا توجد لدى روسيا أي شروط مسبقة لبدء الحوار.


ويشار إلى أن موسكو، كانت قد اقترحت مرات عديدة، حل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على المفاوضات مع روسيا.

RT

MENAFN26122024000208011052ID1109032260

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث