جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النائب السابق لرئيس الأركان العامة للقوات الأوكرانية الفريق إيغور رومانينكو، في مقابلة مع قناة "UkrLife" على يوتيوب، إن أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد.وأضاف: "لدينا الموارد اللازمة لشن حرب لتحرير الأراضي، بل ولشن الحرب من حيث المبدأ باتت محدودة لدينا، وعلينا أن ننتقل إلى فترة توقف ونوقف سير الأعمال القتالية".وعلى الرغم من ذلك، يرى رومانينكو أن أوكرانيا يجب أن تناضل من أجل الحصول على "ظروف مقبولة" لتحقيق السلام.



في الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال "الاتصال المباشر"، إنه لا توجد لدى روسيا أي شروط مسبقة لبدء الحوار.



ويشار إلى أن موسكو، كانت قد اقترحت مرات عديدة، حل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على المفاوضات مع روسيا.

RT