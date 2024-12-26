دمشق .. رئيس المخابرات العراقية يلتقي الإدارة السورية الجديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق، الإدارة السورية الجديدة، على ما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي" الخميس.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية إن "وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أشار الأسبوع الماضي إلى حرص العراق على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية
شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.
وقال السوداني في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي "قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي".
ودعا "الإدارة الجديدة في سوريا إلى إعطاء ضمانات باحترام تنوع المكونات وعدم إقصاء أحد".
وأشار إلى أن "العراق عضو أصيل في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي، وهناك التزام بالوقوف معه تجاه أي تهديد إرهابي للمساس بحدوده".
سكاي نيوز
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