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دمشق .. رئيس المخابرات العراقية يلتقي الإدارة السورية الجديدة

12/26/2024 8:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى وفد عراقي يرأسه رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري في دمشق، الإدارة السورية الجديدة، على ما قال المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي" الخميس.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية إن "وفدا عراقيا برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أشار الأسبوع الماضي إلى حرص العراق على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.
وقال السوداني في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي "قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي".
ودعا "الإدارة الجديدة في سوريا إلى إعطاء ضمانات باحترام تنوع المكونات وعدم إقصاء أحد".
وأشار إلى أن "العراق عضو أصيل في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي، وهناك التزام بالوقوف معه تجاه أي تهديد إرهابي للمساس بحدوده".
سكاي نيوز









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