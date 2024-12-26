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خبير أمريكي: ديون كييف ستقع على عاتق واشنطن لأن أوكرانيا ستختفي لاحقا

12/26/2024 8:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن ديون أوكرانيا ستقع على عاتق الجانب الأمريكي، لأن هذه الدولة نفسها ستختفي من الوجود.
بهذا الشكل أجاب ريتر، على سؤال الصحفي تاكر كارلسون، الذي سأل مشتركيه ومتابعيه، عما إذا كان يتعين على أوكرانيا سداد جميع ديون القروض المقدمة لها.
وأضاف الخبير: "أوكرانيا لن يكون لها وجود، وسوف يقع هذا الدين على عاتقنا".


ووفقا له، سيكون ذلك نتيجة مباشرة لهزيمة الولايات المتحدة في الحرب بالوكالة مع روسيا.


وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر عن قرض بقيمة 20 مليار دولار لكييف كجزء من قرض عام لمجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار، مع السداد من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
بشكل إجمالي، جمدت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، ما يقرب من 300 مليار يورو من الأصول الروسية بعد بدء عملية عسكرية خاصة. ويؤكد الجانب الروسي على أن ذلك ليس إلا سرقة واضحة ومكشوفة.


من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن روسيا تملك كذلك إمكانية عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في أراضيها.

RT

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