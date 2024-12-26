45,399 شهيد في غزة و 107,940 جريح منذ بدء العدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,399، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107,940 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينياً ، وإصابة 137 آخرين.

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