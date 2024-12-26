المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يندد باقتحام بن غفير للأقصى وباغتيال خمسة صحفيين في غزة

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، باقتحام ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك مع المئات من المستعمرين، صباح اليوم الخميس.

واعتبرت في بيان صحفي صادر عنها، أن هذا الاقتحام تحدٍ للعالم الإسلامي أجمع، وأنه يتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة بلا رحمة ولا هوادة.

وشددت، على أن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم ولا ينازعهم في ملكيته أحد، مشيرة إلى أن مساعي بن غفير وأمثاله من الوزراء الإسرائيليين لتقسيم المسجد ستبوء بالفشل، كما لن يستطيعوا جر أبناء شعبنا إلى المربع الذي يريدونه لإشعال حرب دينية في المنطقة.

وطالبت، بالتحرك الجدي والسريع لمنع استمرار هذه الاقتحامات التي تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية والشرائع السماوية، كما تنتهك الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

ومن جانب آخر، نددت الأمانة العامة للمؤتمر باغتيال الاحتلال خمسة صحفيين في قطاع غزة، معتبرة ذلك جريمة واضحة وعلى الهواء مباشرة، بهدف حجب الحقيقة ومنع وصولها إلى العالم.

وقالت، إن الاحتلال يستطيع أن يقتل الصحفيين ولكنه لا يستطيع أن يقتل الحقيقة، وهي أن فلسطين قضية حية وعادلة ولا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لكل الرصاص أن يغتالها.

وشددت على أن صوت الصحفيين الفلسطينيين سيبقى يصدح بالحقيقة ولن تردعه الاغتيالات أو عمليات الاغتيال والتنكيل المتواصلة.