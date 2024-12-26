هجرة أدمغة السايبر الهجومي من إسرائيل وتخوف من تسرب قدرات أمنية وتكنولوجية

MENAFN - Palestine News ) برشلونة / PNN - وصف تقريرمدينة برشلونة بأنها أصبحت مؤخرا "عاصمة السايبر الهجومي الأوروبية"، بعد أن انتقل إليها مؤخرا 3 فرق إسرائيلية تطور قدرات اختراق متطورة، في إطار تحول واسع في عالم السايبر الهجومي، وفيما رصد نقاط الضعف في الهواتف الذكية حلّت مكان برمجيات التجسس الخبيثة.

وقال مصدر رفيع في صناعة السايبر الهجومي الإسرائيلي إنه "توجد في العالم 6 فرق من الباحثين الإسرائيليين وهم النخبة في هذا المجال، ونصف هذه الفرق نقلت عنوانها إلى إسبانيا"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وانتقل باحثون إسرائيليون في إحدى هذه الفرق من سنغافورة إلى برشلونة، قبل شهرين، بعد أن استقالوا من شركة السايبر الهجومي "بلو أوشين" التي أقامها ضباط سابقون في سلاح الجو الإسرائيلي، وهؤلاء الباحثون متخصصون في رصد نقاط ضعف أمنية في الهواتف الذكية التي بالإمكان من خلالها التوغل إلى هاتف وزرع برنامج تجسس خبيث.

وفريق آخر بقيادة الباحث الأول في شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO والذي شارك في تطوير برنامج التجسس "بيغاسوس"، انتقل إلى برشلونة قبل أكثر من سنة في إطار إنشاء شركة "ديفينس برايم" الأميركية، والتي معظم عامليها كانوا يعملون في شركات سايبر إسرائيلية. وبعد إنشاء هذه الشركة، انتقل 60 إسرائيليا تقريبا إلى العمل في مكاتبها في برشلونة.

وهناك فريق ثالث من الإسرائيليين الذين انشقوا عن شركة سايبر هجومي إسبانية باسم "فاريستون"، ويعمل في تطوير وتسويق برمجيات لرصد نقاط ضعف في الهواتف.

وفيما تسعى شركة "ديفينس برايم" إلى تطوير برنامج خبيث ينافس "بيغاسوس" وتسويقه لحكومات دول غربية، فإن الفريق السنغافوري هو جزء من موجة جديدة من الشركات التي تسوق برمجيات لرصد نقاط ضعف، والتي أصبحت أكثر تكلفة وخطورة، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي NSO و"كانديرو" الإسرائيليتين وشركة "إنتلكسا" الإسرائيلية التي تعمل من خارج البلاد ولا تخضع لرقابة إسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن شركات سايبر هجومي إسرائيلية عديدة أغلقت، ويقيم عاملوها الآن شركات جديدة في إسرائيل وخارجا، متخصصة في رصد نقاط ضعف.

وتستثمر شركات تكنولوجية عالمية، بينها آبِل وغوغل، مليارات من أجل الحماية وتكتشف نقاط ضعف بشكل دائم وتقوم بإغلاقها.

إلا أن نقطة ضعف جديدة لا تزال غير معروفة لشركات الحماية لأنها اكتشفت حديثا، وتسمح بإدخال برنامج سري إلى هواتف أندرويد بدون مطالبة الضحية بالضغط على أي شيء، وتوصف بأنها "zero click"، ثمنها أأكثر من مليون دولار، حسب التقرير.

وقال أحد قراصنة الإنترنت الذين تحدثوا في التقرير إنه "يوجد في الاتحاد الأوروبي فضاء سيبراني متكامل، وإسرائيليون كثيرون ينضمون طوال الوقت، ومنذ ما قبل الحرب".

ويسود الاعتقاد في إسرائيل أن الرئيس الأميركي المنتحب، دونالد ترامب، سيلغي سياسة إدارة بايدن في هذا المجال، ويستعد عدد متزايد من الشركات الإسرائيلية إلى الانتقال إلى خارج البلاد.

وقال مصدر رفيع في صناعة السايبر الهجومي الإسرائيلية إن "السوق في أوروبا والولايات المتحدة نضجت، والزبائن أصبحوا أكثر ذكاء وهم يريدون التزود بمنتج مميز ليس موجودا بحوزة أي أحد آخر"، ما يعني أن الحكومات لا تريد برمجيات موجودة وإنما تطوير برمجيات خاصة بها.

وتوجد في إسرائيل شركة متخصصة في تطوير برمجيات رصد نقاط ضعف، هي شركة "راديانت ريسيرتش"، التي يعمل فيها جنود مسرحون من وحدة التجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي، 8200، إلى جانب عاملين سابقين في NSO.

وقال مصدر رفيع آخر في صناعة السايبر الهجومي الإسرائيلية إن "الجميع أصبحوا هنا في برشلونة، وحتى عائلات مع أطفال. وهذا مرتبط بالحرب وبإسرائيل وكذلك بترامب. وأولا، هذه ليست بالضرورة الفترة التي يريد الأفراد أن يشتروا تكنولوجيات تجسس من إسرائيليين. وسواء كان هذا تخوف مبرر من أنه يوجد لأي منتَج 'باب خلفي' إلى الموساد – من أجل الوصول بشكل سري إلى منظومات دول أجنبية – أو كان هذا تفكير صحيح بشراء منتج محلي. وهذه تكنولوجيات تفضلها أوروبا والولايات المتحدة حاليا وألا تشتريها، وإنما أن تطورها بنفسها، ولذلك هي بحاجة إلى شراء برمجيات رصد نقاط ضعف".

وأضاف أن "هناك مشكلة لدى إسرائيل منذ عدة سنوات بسبب تسرب الأدمغة، لأن مجال السايبر الهجومي أصبح إشكاليا وكذلك لأن شركات كثيرة أغلِقت. كما أنه لا يمكن منع أحد من الانتقال إلى خارج البلاد بسبب خلفيته الأمنية".

وأشارت مصادر إسرائيلية رفيعة في مجال السايبر الهجومي إلى أنه من المستحيل الحصول على تصريح لتسويق برمجيات رصد نقاط ضعف من إسرائيل، ولذلك فإنه مريح للإسرائيليين أن يعملوا في إسبانيا، "ونشعر بأنهم يدفعوننا إلى الخروج من إسرائيل. والرقابة الأوروبية ليست سهلة أبدا، لكنها تسمح بمبيعات لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، وبعد انتخاب ترامب سيحول الجميع أنظارهم مرة أخرى إلى السوق الأميركية".

المصدر / عرب 48

