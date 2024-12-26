التقطوا جمال العام الجديد مع كانون: حوّلوا ذكرياتكم إلى هدايا لا تُنسى!

(MENAFN
- BCW Global)
اجعلوا عامكم الجديد مليء بالذكريات الرائعة مع كاميرات وطابعات كانون المتطورة، والتقطوا صوراً لأجمل اللحظات مع أحبائكم وحولوها إلى تذكارات متميزة. ولا تكتفوا هذا العام بتقديم الهدايا لمن تحبون، بل امنحوهم أيضاً هدية الذكريات التي تدوم مدى الحياة وترسم الابتسامة على وجوههم كل مرة ينظرون إليها
اقترب العام من نهايته التي تحمل معها مشاعر التشويق والأمل في البدايات الجديدة وإمكانية اغتنام الفرص والاحتفال بالأيام المقبلة. ولا يقتصر العام الجديد على مجرد تغيير التقويم، بل يتعلق بالاحتفال بالذكريات ونشر الفرح واختبار اللحظات الرائعة معاً. وستتمكنون مع مجموعة كانون الاستثنائية من الكاميرات والطابعات من الاحتفاظ بكل ذكرى جميلة مدى الحياة.
Canon PowerShot V10: لمن لا يفوّتون التقاط الصور لأجمل لحظات الحياة
تعد كاميرا Canon PowerShot V10 الهدية المثالية لرواة القصص الذين يرغبون بتوثيق أجمل لحظات الحياة في أي وقت ومكان. وصُممت هذه الكاميرا الرائعة بحجم الجيب لتدوين تسجيلات الفيديو ومشاركتها دون عناء، وهي مثالية لمنشئي المحتوى وأي شخص يسعى إلى تصوير الجمال في اللحظات اليومية. وتعتبر كاميرا PowerShot V10 الحل الشامل لإنشاء المحتوى الاستثنائي بفضل تصميمها الأنيق وخفيف الوزن وعدستها ذات الزاوية العريضة وميكروفونها المدمج مع خاصية تقليل ضوضاء الرياح وحاملها المدمج. احتفلوا ببداية عام 2025 مع القصص والصور المذهلة لأجمل اللحظات!
مجموعة التصوير EOS R50 Creator Kit: انظروا إلى الذكريات من زاوية جديدة كلياً
ارتقوا بتصويركم الفوتوغرافي باستخدام مجموعة Canon EOS R50 Creator Kit التي تشمل كاميرا خفيفة الوزن ذات مستشعر عالي الدقة 24.2 ميجابكسل وواجهة تشغيل سهلة الاستخدام، مما يجعل التقاط الصور للحظات المذهلة في العام الجديد أمراً بغاية السهولة. وتقدم EOS R50 نتائج استثنائية في كل مرة، من اللقطات القريبة المذهلة إلى مقاطع الفيديو الاحترافية والصور الشخصية. كما ستكونون على أتم استعداد لأي مغامرة إبداعية مع ميكروفون الاستريو والحامل ثلاثي القوائم في مجموعة Creator Kit. وسواء كنتم توثقون الأحداث اليومية أو تحتفلون بإنجازاتكم، ستساعدكم EOS R50 على الاحتفاظ بكل لحظة بتفاصيلها الحيّة.
ابدؤوا العام الجديد بتحويل لحظاتكم العابرة إلى كنوز للذاكرة مدى الحياة مع كانون.
مزيج الأناقة والسرعة في طابعة كانون SELPHY CP1500
تعتبر هذه الطابعة الخيار المثالي لمن يرغبون بطباعة سريعة واقتصادية وعالية الجودة للحفاظ على ذكرياتهم بألوان لن تتلاشى لمدة 100 عام! وتوفر هذه الطابعة القوية المدمجة مطبوعات نابضة بالحياة ومقاومة للتلاشي خلال 41 ثانية فقط، وتوفر التوافق مع شبكة Wi-Fi ومنفذ USB وبطاقة الذاكرة لتحقيق أقصى قدر من الراحة. وهي مثالية لصنع هدايا مدروسة ومصنوعة يدوياً لأحبائكم طوال العام، حيث تجلب SELPHY CP1500 ذكرياتكم إلى الحياة بجودة وسرعة لا مثيل لهما.
من الصيغة الرقمية إلى الملموسة: طابعة Canon SELPHY SQUARE QX20
تعتبر طابعة Canon SELPHY SQUARE QX20 الرفيق المثالي لمن يفضلون اقتناء الذكريات المطبوعة. وتنتج هذه الطابعة باستخدام تقنية التسامي بالصبغة المتطورة صوراً ذاتية اللصق وعالية الجودة تدوم لعدة أجيال. أضفوا لمسة شخصية إلى احتفالاتكم باستخدام تطبيق SELPHY Photo Layout، وأنشؤوا حدود وفلاتر وطوابع ونصوص مخصصة للهدايا التذكارية الفريدة أو ديكور للطاولة أو تذاكر شخصية، لتحوِّلوا ذكرياتكم اليومية إلى لحظات مفعمة بالمشاعر!
سلسلة PIXMA G لتحفيز الإبداع
أشعلوا شرارة الإبداع لديكم باستخدام سلسلة Canon PIXMA G المصممة لمنحكم الإلهام كل يوم. توفر هذه الطابعات متعددة الاستخدامات وظائف الطباعة والمسح الضوئي والنسخ بإنتاجية استثنائية.
• PIXMA G3430: اتركوا انطباعاً قوياً مع خيارات الألوان الأرجوانية والوردية واطبعوا ما يصل إلى 3100 صفحة بالأبيض والأسود أو 4400 صفحة ملونة. تجمع هذه الطابعة المزيج المثالي بين الأناقة والكفاءة.
• PIXMA G3470: يتميز هذا الطراز بصغر حجمه وسعره المنخفض، ويلبي جميع احتياجاتكم في الطباعة مع الاتصال اللاسلكي ودعم أنواع الوسائط المختلفة.
• PIXMA G3480: تتميز هذه الطابعة بأنها الأفضل من حيث الإنتاجية، حيث تمتلك خزانات حبر قابلة لإعادة التعبئة قادرة على إنتاج ما يصل إلى 8100 صفحة بمجموعة حبر واحدة، مما يضمن طباعة فعالة دون أي تعقيدات.
ارتقوا بإبداعكم في العام الجديد باستخدام تطبيق Canon Creative Park المدمج في جميع طابعات PIXMA G-series. وصمموا ديكورات مخصصة وأعمال فنية وهدايا مصنوعة يدوياً للاحتفال المثالي بالعطلة، واستمتعوا بالطريقة الأكثر تشويقاً للتواصل مع العائلة والأصدقاء خلال موسم العطلات!
مكعب Canon Photo Cube: الخطوة الثورية القادمة في الهدايا
تستحق كل لحظة في حياتكم الاحتفال، كإنجازات أطفالكم وغروب الشمس المذهل في مختلف أنحاء العالم والأوقات المميزة مع الأصدقاء. لكن تظل هذه الذكريات في كثير من الأحيان مخفية على بطاقات الذاكرة أو الهواتف أو تتلاشى في زوايا منسية عند طباعتها. استخدموا Canon Photo Cube الجديد والمبتكر لتحويل ذكرياتكم الثمينة إلى أعمال فنية دائمة أو هدايا مختارة بعناية.
يُعد Canon Photo Cube أكثر من مجرد ألبوم صور، فهو هدية تذكارية أنيقة وسهلة الحمل ومصممة لتناسب جميع الأذواق. ويتوفر بأربعة ألوان زاهية للتغليف، ويأتي مزوداً بإطار صور أكريليك وملصقات على الوجهين و40 ورقة للصور. وسواء كنتم تزينون ديكور العام الجديد أو تقومون بإعداد هدية شخصية لشخص مميز، سيجعل Canon Photo Cube صوركم تنبض بالحياة بطريقة لا تُنسى. حوِّلوا ذكرياتكم إلى روائع مع كانون هذا العام وابتكروا قصصاً رائعة تستمر معكم لسنوات طويلة وعديدة.
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