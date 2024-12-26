" دراسة هامّة من "بيت.كوم" تكشف عن أبرز خصائص وتحدّيات القيادة المعاصرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

(MENAFN
- Performance Communications) الإمارات العربية المتحدة، 26 ديسمبر 2024: نشر"بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق الأوسط، نتائج آخر استبياناته بعنوان "الصفات القيادية: استبيان لتعريف القيادة الفعّالة في مكان العمل الحديث"، والذي تم من خلاله تسليط الضوء على أكثر ما يقدّره المهنيون المحترفون في قادتهم، والمهارات الضرورية لتعزيز مستويات النجاح والتحفيز في مكان العمل. ويأتي ذلك فيما يتوافق مع المشهد الاحترافي العام سريع التطوّر والتغيير، حيث تمكّن القياديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الارتقاء بسماتهم القيادية لتتوافق مع متطلّبات الشركات المعاصرة بشكل ملائم.
وبينما تُنهي الشركات الفصل الرابع والأخير من السنة في ظل حركة أعمال نشطة وتتهيّأ لعام جديد تكون فيه القيادة الفعّالة ضرورية للتخطيط الاستراتيجي، جمع الاستبيان الحديث معلومات معمَّقة من المهنيين المحترفين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب وغيرها من الدول الأخرى. وتسلّط النتائج الضوء على الأهمّية المتزايدة لقابلية التكيّف والذكاء العاطفي والتواصل الفعّال في الأدوار القيادية.
وكشف الاستبيان عن أبرز الخصائص والتحدّيات القيادية التي تشكّل مكان العمل هذه الأيام. ولقد ركّزت نسبة عالية جداً بلغت 85.4% من الذين شاركوا في الاستبيان على أهمّية قدرة القادة على إلهام وتحفيز فِرق عملهم، بينما شدّد 80% على حاجة القادة لإدارة الضغط والإجهاد بكفاءة أعلى وتطوير عنصر المرونة للحفاظ على المعنويات. كما جرى تحديد التواصل الضعيف كعائق أساسي أمام الكفاءة القيادية بالنسبة إلى 42% من المشاركين في الاستبيان، وتبع هذا القيادة التفصيلية (22.3%) والمحسوبية (20.4%). من ناحية أخرى، برز الذكاء العاطفي كعنصر أساسي ضمن هذا المجال، حيث أشار 66.7% من المشاركين في الاستبيان إلى أهمّيته المتنامية بالمقارَنة مع العقد الماضي، وأكّدت نسبة 40.6% أنه الآن يحظى "بأهمية بالغة". وبشكل موازٍ، أشار 82.5% من المهنيين المحترفين إلى قابلية التكيّف كعنصر ضروري بالنسبة للقادة الذي يواجهون التحدّيات غير المتوقَّعة.
MENAFN26122024003710014708ID1109032202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.