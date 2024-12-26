من المتوقع أن يرتفع سوق خدمات الأغذية في المملكة العربية السعودية إلى 53.3 مليار دولار بحلول عام 2030

(MENAFN
- P&S Intelligence) وبحسب أحدث دراسة لأبحاث السوق نشرتها شركة P&S Intelligence، من المتوقع أن يحقق سوق خدمات الأغذية في المملكة العربية السعودية إيرادات تبلغ نحو 32.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.8%، ليصل إلى 53.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويعود هذا النمو إلى الشعبية المتزايدة لخدمات التوصيل إلى المنازل والعدد المتزايد من المطاعم ومراكز التسوق في جميع أنحاء البلاد. كما تلعب التطورات التكنولوجية، بما في ذلك دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل توريد خدمات الأغذية، دورًا مهمًا في توسع السوق.
تشهد المناطق الحضرية مثل الرياض وجدة والدمام طلبًا متزايدًا على خيارات الوجبات المريحة، مدفوعة بالتحضر وأنماط الحياة المتغيرة. اكتسب طلب الطعام عبر الإنترنت زخمًا بين المهنيين والعائلات المشغولة، مما أدى إلى تسريع نمو القطاع. حدث تطور ملحوظ في يناير 2024، عندما أطلقت Hunger Station خدمات التوصيل في نيوم، لتصبح أول شركة محلية في المنطقة تستخدم المركبات الكهربائية والهجينة لتوصيل الطعام بكفاءة.
أحدث التحول الرقمي ثورة في صناعة خدمات الطعام في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح إنترنت الأشياء مراقبة المخزون ودرجة الحرارة والرطوبة في الوقت الفعلي أثناء نقل الطعام. بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2023، كشفت نيوم عن "توبين"، وهي شركة أغذية رائدة تركز على ممارسات إنتاج وتوزيع الأغذية المبتكرة والمستدامة.
يستفيد السوق أيضًا من دخول سلاسل المطاعم العالمية، وخاصة في الرياض وجدة. ويتماشى هذا مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة وتنويع العروض الغذائية وجذب الاستثمارات في قطاع المطاعم.
الرؤى الرئيسية:
قادة السوق
ستهيمن المطاعم ذات الخدمة الكاملة بحصة سوقية تبلغ 35٪ في عام 2024، وذلك بسبب شعبية النزهات العائلية.
أسرع نمو
من المتوقع أن تنمو المقاهي والحانات بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.2٪، مدفوعة بجاذبيتها الاجتماعية والعفوية.
منافذ البيع المستقلة
ستستحوذ على حصة سوقية تبلغ 65% في عام 2024، وتوفر تجارب طعام فريدة ومخصصة.
مطاعم السلسلة
من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.0%، وتقدم قوائم متسقة وراحة.
اتجاهات المطبخ
سيتصدر المطبخ الغربي السوق بحصة 45% في عام 2024، في حين سيشهد المطبخ الآسيوي أعلى نمو بسبب فوائده الصحية وجاذبيته العالمية.
تناول الطعام في المطعم والتوصيل
سيظل تناول الطعام في المطعم الفئة الأكبر، في حين سينمو التوصيل بشكل أسرع، مما يجذب المستهلكين الأصغر سنًا.
التركيز الإقليمي
ستساهم الرياض بنسبة 40% من إيرادات السوق في عام 2024، بدعم من العلامات التجارية الغذائية العالمية وتطورات المطاعم الكبرى.
الإطلاقات القادمة
تسلط منصة KeeTa التابعة لشركة Meituan وتوسع Barbra مع Big Apple Sweets الضوء على الاهتمام الدولي بسوق خدمات الطعام السعودية.
توسع Pizza Inn
تؤكد خطط فتح 50 منفذًا جديدًا مع Blessings Basket Company على نمو القطاع وتحديثه.
MENAFN26122024005304011875ID1109032192