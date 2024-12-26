اميركا .. سحب قطرات عين بعد شكاوى من تلوث فطري في العبوات

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت تقارير بأنه تم سحب علامة تجارية شهيرة من قطرات العين في الولايات المتحدة بعد اكتشاف تلوثها بالفطريات.

وتم التسويق لقطرات العين Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF التي توصف بأنها "خالية من المواد الحافظة"، على أنها تقدم "ترطيبا سريع المفعول وراحة دائمة".

وقد أوردت وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة أنباء السحب يوم الأربعاء 25 ديسمبر، في حين أن شركة Alcon Laboratories، المصنعة لقطرات العين، والتي تتخذ من تكساس مقرا لها، قد أخطرت الحكومة الفيدرالية بهذا السحب الطوعي يوم السبت، ونشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إشعار السحب يوم الاثنين.

ووفقا لشركة Alcon Laboratories ، جاء السحب بعد تلقي شكوى من مستهلك بخصوص "وجود مادة غريبة داخل قارورة مغلقة ذات استخدام واحد"، وتم التأكد لاحقا أنها "فطرية المنشأ."

ويمكن أن تؤدي عدوى العين الفطرية إلى فقدان البصر ولديها القدرة على أن تكون قاتلة للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأشارت شركة Alcon Laboratories إلى أنها لم تتلق أي تقارير عن آثار ضارة بسبب استخدام قطرات العين حتى الآن.

وشملت عملية السحب الدفعة عدد 10101، التي تنتهي صلاحيتها في سبتمبر 2025. وقد تم بيعها في صناديق تحتوي على 25 قارورة للاستخدام الفردي إلى تجار التجزئة الرئيسيين مثل Target وKroger وWalmart وWalgreens، وكذلك عبر الإنترنت.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء تعليمات لأي شخص قد يكون قد اشترى قطرات من هذه الدفعة بالتوقف عن استخدامها فورا وإعادتها إلى البائع لاستبدالها أو استرداد أموالها.