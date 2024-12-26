اميركا .. سحب قطرات عين بعد شكاوى من تلوث فطري في العبوات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت تقارير بأنه تم سحب علامة تجارية شهيرة من قطرات العين في الولايات المتحدة بعد اكتشاف تلوثها بالفطريات.
وتم التسويق لقطرات العين Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF التي توصف بأنها "خالية من المواد الحافظة"، على أنها تقدم "ترطيبا سريع المفعول وراحة دائمة".
وقد أوردت وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة أنباء السحب يوم الأربعاء 25 ديسمبر، في حين أن شركة Alcon Laboratories، المصنعة لقطرات العين، والتي تتخذ من تكساس مقرا لها، قد أخطرت الحكومة الفيدرالية بهذا السحب الطوعي يوم السبت، ونشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إشعار السحب يوم الاثنين.
ووفقا لشركة Alcon Laboratories ، جاء السحب بعد تلقي شكوى من مستهلك بخصوص "وجود مادة غريبة داخل قارورة مغلقة ذات استخدام واحد"، وتم التأكد لاحقا أنها "فطرية المنشأ."
ويمكن أن تؤدي عدوى العين الفطرية إلى فقدان البصر ولديها القدرة على أن تكون قاتلة للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
وأشارت شركة Alcon Laboratories إلى أنها لم تتلق أي تقارير عن آثار ضارة بسبب استخدام قطرات العين حتى الآن.
وشملت عملية السحب الدفعة عدد 10101، التي تنتهي صلاحيتها في سبتمبر 2025. وقد تم بيعها في صناديق تحتوي على 25 قارورة للاستخدام الفردي إلى تجار التجزئة الرئيسيين مثل Target وKroger وWalmart وWalgreens، وكذلك عبر الإنترنت.
وأصدرت إدارة الغذاء والدواء تعليمات لأي شخص قد يكون قد اشترى قطرات من هذه الدفعة بالتوقف عن استخدامها فورا وإعادتها إلى البائع لاستبدالها أو استرداد أموالها.
MENAFN26122024000151011027ID1109032101
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.