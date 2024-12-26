الأهداف المالية تتصدر قائمة قرارات المستثمرين الأفراد في الإمارات للعام الجديد

(MENAFN
- Golin MENA) دبي – الإمارات العربية المتحدة، 24 ديسمبر 2024 – كشف استطلاع حديث أجرته "إيتورو"، منصة التداول والاستثمار، أن 54% من المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، يضعون الأهداف المالية في مقدمة قراراتهم للعام الجديد 2025. وتصدرت زيادة الاستثمارات في الأصول التقليدية، مثل الأسهم والسندات والسلع قائمة الأولويات، حيث عبّر 40% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في تعزيز نشاطهم في هذا القطاع. وتلا ذلك الاستثمار في العقارات بنسبة 38%، وزيادة الاستثمار في العملات المشفرة بنسبة 37%.
ولتحقيق هذه التطلعات المالية، يخطط أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، (وتحديداً 51%)، لزيادة مدخراتهم الإجمالية أو مساهماتهم الاستثمارية. وتشمل الاستراتيجيات الأخرى وضع ميزانيات مفصلة أو رصد نفقاتهم بحرص (41%)، واعتماد أسلوب حياة أكثر وعياً والتعامل بحكمة مع الموارد المالية (38%)، وتقليل الإنفاق على الكماليات، مثل تناول الطعام خارج المنزل والتسوق (28%).
وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً أن المستثمرين الأفراد في الإمارات يتّسمون بروح الابتكار والمبادرة والطموح، حيث يخطط 32% منهم للقيام بأعمال جانبية من أجل زيادة دخولهم في العام 2025، بينما يفكّر 28% في تغيير مساراتهم المهنية للحصول على دخل أعلى وتحقيق أهدافهم.
وإلى جانب الطموحات المالية، أظهر الاستطلاع توجهاً شاملاً ومتوازناً لترجمة قراراتهم على أرض الواقع في العام 2025، حيث أبدى المستثمرون الأفراد في الإمارات التزاماً قوياً إزاء تنمية القدرات الذاتية (41%)، وتحسين الصحة والعافية (34%). وشملت مجالات التركيز الأخرى أيضاً اللياقة البدنية (28%)، والتقدم المهني (28%)، وتعزيز العلاقات الاجتماعية أو العائلية (28%)، الأمر الذي يعكس النهج المتوازن لتحسين القدرات الذاتية.
وفي هذا السياق، قال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إيتورو: "تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للتفكير المستقبلي مع دخولنا العام الجديد 2025، حيث يبرز من خلال الاستطلاع التركيز على المرونة المالية والتنمية الشخصية بشكل لافت".
وأضاف نداف: "لقد تبيّن من خلال تحليل قرارات الأفراد للعام الجديد 2025 أنهم يميلون إلى تبنّي نهج استباقي لتحقيق الأمن المالي من جهة، والرغبة في تحسين القدرات الذاتية والتكيف مع ظروف الحياة من جهة أخرى. ويعتبر طموحهم لتنويع استثماراتهم، والدخول في مشاريع ريادية، تحولاً بالغ الأهمية نحو اعتماد استراتيجيات مبتكرة لدعم مدخراتهم. ويظهر التركيز على الإنفاق الواعي واتباع أسلوب حياة اقتصادي، أنهم يتمتعون بالإدراك العميق للتغيرات الاقتصادية. ويشير هذا النهج المتكامل إلى قدرة الإمارات على الموازنة على تحقيق التوازن بين الطموح والاستدامة، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الناس نحو مستقبل قائم على الاستقرار والنمو والرفاهية".
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