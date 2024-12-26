سامسونج تكشف عن Galaxy AI Park في دبي فستيفال سيتي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 ديسمبر 2024: تشارك سامسونج جلف للإلكترونيات البهجة الاحتفالية في موسم العطلات عبر إطلاق فعالية Galaxy AI Park في باي سايد بدبي فستيفال سيتي. ويستمر الحدث حتى 30 ديسمبر، حيث يقدم للزوار تجربة غامرة تسلط الضوء على منتجات سامسونج المتطورة وابتكاراتها.
وتبدأ الفعاليات في Galaxy AI Park يومياً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل، وتأخذ الزوار في رحلة مشوقة حول المناطق التفاعلية والنشاطات الترفيهية الحية والهدايا الاحتفالية، مما يجعلها وجهة مميزة في ديسمبر هذا العام.
قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "نتطلع في موسم العطلات لمشاركة البهجة والنشاطات التفاعلية في فعالية Galaxy AI Park مع مجتمع دبي والإمارات في دبي فستيفال سيتي النابض بالحياة. وتوفر هذه الوجهة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات والشباب، الخلفية المثالية لعرض قوة Galaxy AI، حيث سيتمكن الزوار من استكشاف تقنياتنا بشكل مباشر والمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية المشوقة، والحصول على فرصة للفوز بمجموعة من الجوائز القيمة. نهدف إلى نشر المتعى والفائدة من خلال المشاركة في احتفالات دلوة الإمارات في موسم العطلات مع تقديم تجربة فريدة وجذابة للجميع".
تجربة احتفالية مشوقة
يستطيع الزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، حيث يصور كشك التصوير FlexZoom اللحظات المثالية باستخدام تقنيات الكاميرا المتطورة من سامسونج، بينما تعمل منطقة Sketch-to-Image على إضفاء الحيوية على الرسومات مع جوائز رائعة.
ويمكن للزوار من جميع الأعمار المشاركة في Flippi، وهي منطقة ألعاب مناسبة لجميع أفراد العائلة. بينما تتيح تجربة المنتجات المتصلة للزوار فرصة استكشاف أحدث ابتكارات سامسونج، ومنها سلسلة Galaxy S24 FE Edition وTab S10 وGalaxy Watch Ultra وGalaxy Ring وGalaxy Z Fold6 وZ Flip6، بينما يضع تحدي الرقص، ساعة Galaxy Watch Ultra وأجهزة Galaxy Ring القابلة للارتداء من سامسونج قيد الاختبار من خلال تتبع حالة الصحة أثناء تحدي الرقص المشوق.
الأداءات الحية الخاصة
ستستضيف سامسونج حدثين مباشرين لترفيه العائلة بأكملها مع عرض حي خاص يقدمه الإعلامي خالد غنايم في 27 ديسمبر وعرض لياقة بدنية مليء بالطاقة بقيادة مدربي Les Mills، يُسلّط الضوء على إمكانات تتبع الصحة في الوقت الفعلي من خلال أجهزة سامسونج القابلة للارتداء في 28 ديسمبر.
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